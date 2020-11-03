Филе отведайте. Барнаульская бизнес-леди в одиночку увеличила экспорт рыбы из региона

Предпринимательница из Барнаула Светлана Шустова, руководящая предприятием по переработке рыбы «Диаф», существенно нарастила вывоз своей продукции за рубеж. В денежном выражении прибавка составила 25%.

Алтайпищепром приводит данные за восемь месяцев текущего года. Согласно им, экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края в стоимостном выражении составил 2,3 млн долларов США.

На 2,1 млн долларов из региона было отправлено рыбного филе. Всего данной продукции за рубеж отправили 225 тыс. тонн. Также отгрузили сушеную и соленую рыбу.

Поставки осуществлялись в четыре страны: Германию, США, Нидерланды и соседний Казахстан.

Кто занимается вывозом

«Локомотивом» рыбного экспорта в Алтайском крае остается Светлана Шустова. Ранее altapress.ru она сообщала, что отправляет зарубежным партнерам филе окуня.

Красная рыба ССО

Его используют преимущественно в сегменте HoReCa. Спрос на продукцию высокий — график поставок расписан на год вперед.

Чтобы обеспечить для предприятия сырьевую базу бизнес-леди даже решила заняться ловлей рыбы в Завьяловском районе.

Как обстоят дела с экспортом

В конце 2018 года была принята региональная программа развития экспорта продукции АПК. Согласно документу, к 2024 году вывоз продовольствия из Алтайского края должен увеличиться до 501 млн долларов в денежном эквиваленте.

В 2020 году по некоторые направления пищевой промышленности произошел взрывной рост экспорта. Так, в 86 раз он увеличился по продукции из переработанных растений.

Цветок. Мать-и-мачеха СС0

За семь месяцев их вывезли на общую сумму 2,2 млн долларов.