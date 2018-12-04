Гаджеты за рецепт: кто получит смарт-часы, фитнес-браслеты и телефоны от «Алтайских продуктов»

С 12.00 до 14.00 на творческой площадке с мастер-классами от Hand Mad каждый сможет рассказать о своих гастрономических предпочтениях, сделав открытку или поделку из фетра в виде любимого продукта с Алтая. Кроме того, для маленьких гостей будет работать зона с аквагримом, а для непосед — анимационная программа с любимыми героями мультфильмов и игротека от магазина настольных игр и комиксов ХОББИTOWN. Родителям предстоит отдать решающий голос в судьбе тыквы-гиганта на тыквенных выборах. Бонус для всех — распродажа и дегустация от отелов «Эко-ярмарки ВДНХ».
В это же время на главной сцене «Эко-ярмарки ВДНХ» пройдет награждение победителей конкурса «Люблю алтайские продукты» от издательского дома «Алтапресс», управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, при поддержке министерства образования и науки Алтайского края. Ребятам вручат дипломы, подарки партнеров и главные призы — телефоны, смарт-часы и фитнес-браслеты.
С 5 по 25 ноября ребятишки от 7 до 17 лет публиковали в социальных сетях рецепты с любимыми алтайскими продуктами по трем номинациям: «Рецепт-фото», «Рисунок (поделка)» и «Литературное творчество». Конкурсная комиссия оценила все работы и выбрала по 3 победителя в каждой номинации. Кому достанется «приз зрительских симпатий» еще неизвестно. Вы можете принять участие в онлайн-голосовании и выбрать чемпиона до 5 декабря.