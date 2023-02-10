10 февраля
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Алтайские продукты

Известный алтайский производитель начал выпускать суперфуд для спортсменов и не только

Компания «Алтария», выпускающая растительные масла в виде спрея, представила кедровый и подсолнечный протеин. Как сообщает «Алтайпищепром», производитель презентовал его на проходящей в Москве выставке «ПродЭкспо».

В Барнауле прошел открытий кубок Алтайского края по бодибилдингу и фитнес-бикини
В Барнауле прошел открытий кубок Алтайского края по бодибилдингу и фитнес-бикини
altapress.ru

Ведомство со ссылкой на самого производителя отмечает, что в одной порции продукта треть суточной нормы белка и 18 аминокислот. Продукт без труда можно встроить в свой рацион в виде коктейлей и добавлять в выпечку, каши, смузи, салаты.

«Алтария» относит свою новинку к категории «суперфуд».

Это популярное направление продвигается среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. К суперфудам, как правило, относят продукты растительного происхождения с высоким содержанием белков, антиоксидантов, минералов, кислот и витаминов.

Кедровый и подсолнечный протеин.
Кедровый и подсолнечный протеин.
upp.alregn.ru/

Протеиновые продукты — тема для Алтайского края не новая. Первую линейку спортивного питания еще в 2016 году выпустил «Эвалар», за ним — компания «Пантопроект».

Продукция тогда получила название «Террапат Спорт». Производитель сообщал, что он рекомендуется для питания спортсменов в период интенсивных тренировок в дополнение к основному рациону в соответствии с программой, разработанной для данных видов физической активности.

В его составе значились сухое мясо алтайского марала, мука из семян тыквы, мука из ореха кедрового, панты марала консервированные и другие составляющие.

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