Известный алтайский производитель начал выпускать суперфуд для спортсменов и не только

Ведомство со ссылкой на самого производителя отмечает, что в одной порции продукта треть суточной нормы белка и 18 аминокислот. Продукт без труда можно встроить в свой рацион в виде коктейлей и добавлять в выпечку, каши, смузи, салаты.
«Алтария» относит свою новинку к категории «суперфуд».
Это популярное направление продвигается среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. К суперфудам, как правило, относят продукты растительного происхождения с высоким содержанием белков, антиоксидантов, минералов, кислот и витаминов.
Протеиновые продукты — тема для Алтайского края не новая. Первую линейку спортивного питания еще в 2016 году выпустил «Эвалар», за ним — компания «Пантопроект».
Продукция тогда получила название «Террапат Спорт». Производитель сообщал, что он рекомендуется для питания спортсменов в период интенсивных тренировок в дополнение к основному рациону в соответствии с программой, разработанной для данных видов физической активности.
В его составе значились сухое мясо алтайского марала, мука из семян тыквы, мука из ореха кедрового, панты марала консервированные и другие составляющие.