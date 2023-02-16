16 февраля
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Алтайские продукты

Качественные зерна от пустышек станет проще отделять на Алтае

Алтайские сельхозпроизводители смогут отделять качественные зерна от пустышек на новом пневмосепараторе. Об этом сообщили «Вести».

Наука.
Наука.
unsplash.com

Сейчас новую модель промышленного сепаратора испытывают в Алтайском аграрном университете. Сепаратор будут использовать в том числе для практических занятий.

Агрегат изготовила компания «Алтер Бис», которая входит в кластер аграрного машиностроения.

Принцип работы прост: легкие семена — это обычно пустышки, которые легко подхватывает поток воздуха и отделяет от хороших зерен.

В новой модели также есть функция дистанционного управления с помощью SIM-карты.

«Алтер Бис» и АГАУ договорились, что научные сотрудники вуза доработают сепаратор, проверят его в работе и дадут обратную связь.

Ранее на Алтае наградили научную сотрудницу за решение проблемы с дефицитом бумаги.

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