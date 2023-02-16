Качественные зерна от пустышек станет проще отделять на Алтае

Сейчас новую модель промышленного сепаратора испытывают в Алтайском аграрном университете. Сепаратор будут использовать в том числе для практических занятий.
Агрегат изготовила компания «Алтер Бис», которая входит в кластер аграрного машиностроения.
Принцип работы прост: легкие семена — это обычно пустышки, которые легко подхватывает поток воздуха и отделяет от хороших зерен.
В новой модели также есть функция дистанционного управления с помощью SIM-карты.
«Алтер Бис» и АГАУ договорились, что научные сотрудники вуза доработают сепаратор, проверят его в работе и дадут обратную связь.
Ранее на Алтае наградили научную сотрудницу за решение проблемы с дефицитом бумаги.