Кооперативный молзавод на Алтае в разы увеличил мощности для выпуска новых сыров

В 2019 году завод «Рикон» в Калманской районе, выпускающий мягкие рассольные сыры, завершил первый этап глобальной модернизации, увеличив мощности по переработке с 30 до 100 тонн молока в сутки. Об этом altapress.ru рассказал директор предприятия Олег Махнаков.

Инвестиционный проект компания «Рикон» начала три года назад. К небольшому производственному помещению были пристроены дополнительные цеха. Здесь, например, в 2018 году начали выпускать сливочное масло.

По словам Олега Махнакова, оно сделано из натуральных сливок и по традиционной технологии — «как у бабушки».

Олег Махнаков,

директор предприятия «Рикон» в Калманском районе:

Сливочное масло мы продаем преимущественно в европейскую часть страны. Хорошо оно продается в Москве. Мы готовы работать и с местными торговыми сетями.

Сейчас на заводе устанавливают дополнительные производственные линии под выпуск новых видов сыров.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

Где предприятие закупает молоко?

Сырзавод «Рикон» входит в состав двух сельхозкооперативов, которые работают в Тальменском и Топчихинском районах края. Сдатчиками молока являются более 1 тыс личных подсобных хозяйств из 30 сел.

Алтайская практика создания и работы кооперативов признана лучшей в России.

Помимо этого у компании есть сельхозбизнес — 7,5 тыс. га земли и 1,5 тыс. поголовья крупного рогатого скота.