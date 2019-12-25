Кооперативный молзавод на Алтае в разы увеличил мощности для выпуска новых сыров

Инвестиционный проект компания «Рикон» начала три года назад. К небольшому производственному помещению были пристроены дополнительные цеха. Здесь, например, в 2018 году начали выпускать сливочное масло.
По словам Олега Махнакова, оно сделано из натуральных сливок и по традиционной технологии — «как у бабушки».
Олег Махнаков,
директор предприятия «Рикон» в Калманском районе:
Сливочное масло мы продаем преимущественно в европейскую часть страны. Хорошо оно продается в Москве. Мы готовы работать и с местными торговыми сетями.
Сейчас на заводе устанавливают дополнительные производственные линии под выпуск новых видов сыров.
Где предприятие закупает молоко?
Сырзавод «Рикон» входит в состав двух сельхозкооперативов, которые работают в Тальменском и Топчихинском районах края. Сдатчиками молока являются более 1 тыс личных подсобных хозяйств из 30 сел.
Алтайская практика создания и работы кооперативов признана лучшей в России.
Помимо этого у компании есть сельхозбизнес — 7,5 тыс. га земли и 1,5 тыс. поголовья крупного рогатого скота.