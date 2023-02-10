10 февраля
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Алтайские продукты

Масло — в Ирак. Известный производитель «Диво Алтая» расширяет географию сбыта

Продукцию «Диво Алтая» продают в России и за рубежом. Компания расширяет рынок сбыта, сообщает «Вести Алтай».

Подсолнечное масло.
Подсолнечное масло.
shutterstock.com

«Диво Алтая» — первая компания в крае, начавшая производить рафинированное и дезодорированное масло.

Сейчас алтайское масло можно найти не только в России. Получать международные заказы помогает выставка «ПродЭкспо» в Москве.

«Заключили первый контракт на пять млн бутылок, масло поедет в Ирак. Для нас это первая сделка в данный регион. Постепенно регионы прибавляем, расширяем территорию.» — говорит генеральный директор Сергей Кузьмин.

Сейчас «Диво Алтая» перерабатывает 600 тонн подсолнечника в сутки. Через год компания планирует увеличить цифру до 1 тыс. Это будет рекордом для Сибири.

Ранее altapress, ru побеседовал с экспертом о тенденциях на сельхозрынке, которые останутся с нами надолго.

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