«Диво Алтая» — первая компания в крае, начавшая производить рафинированное и дезодорированное масло.
Сейчас алтайское масло можно найти не только в России. Получать международные заказы помогает выставка «ПродЭкспо» в Москве.
«Заключили первый контракт на пять млн бутылок, масло поедет в Ирак. Для нас это первая сделка в данный регион. Постепенно регионы прибавляем, расширяем территорию.» — говорит генеральный директор Сергей Кузьмин.
Сейчас «Диво Алтая» перерабатывает 600 тонн подсолнечника в сутки. Через год компания планирует увеличить цифру до 1 тыс. Это будет рекордом для Сибири.
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