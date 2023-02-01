1 февраля
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Жизнь

Элементарно и вкусно. Три национальных алтайских десерта и чай с солью

В Международный день десертов altapress.ru рассказывает, какими национальными десертами вас могут угостить коренные жители Алтая. И каким напитком их лучше запить.

Чок-чок.
Чок-чок.
kitchen.727go.com

Чок-Чок

Традиционный десерт жителей Республики Алтай. Чок-чок — это полезные конфеты из талкана с медом.

Круглые сладости делают из обжаренного и измельченного кедрового ореха, который смешивают с измельченным ячменем и медом.

Ингредиенты:

  • Талкан — 200 г;
  • Мед — 200 г;
  • Кедровый орех — 100 г.
Чок-чок.
Чок-чок.
kitchen.727go.com

Приготовление:

  1. Кедровые орешки обжарить в казане или на сковороде.
  2. Ядра вместе с талканом растолочь в ступке.
  3. В массу добавить мед, перемешать и придать форму шариков.

Талкан — это мука крупного помола из жареного ячменя или пшеницы.

Десерт «Таежный»

Это кедровые орехи с брусникой и медом, которые выкладывают слоями. Иногда вместо брусники кладут клюкву, а сгущенкой заменяют мед.

Кстати, мед всех видов — отличный алтайский десерт, который можно забрать домой.

Ингредиенты:

  • Брусника — 300 г;
  • Мед — 240 г;
  • Кедровые орехи — 160 г.

Приготовление:

  1. Выложить в миски бруснику, мед и кедровый орех.
  2. Охладить блюдо.
Таежный десерт.
Таежный десерт.
povar.ru

Боорсок

Это шарики из теста, политые медом.

Ингредиенты:

  • Мука — 300 г;
  • Молоко — 250 мл;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Пищевая сода — ½ ч. л.;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Растительное масло — для жарки;
  • Мед — для подачи.

Приготовление:

  1. В глубокой миске просеять муку и сделать в центре небольшое углубление.
  2. В теплом молоке растворить соль и пищевую соду. Вылить в углубление в муке. Туда же добавить яйцо и замесить мягкое тесто.
  3. Тесто оставить на 30−60 минут при комнатной температуре.
  4. Переложить тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделить его на несколько частей. Каждую из них раскатать в жгут, а затем нарезать на маленькие куски и скатать в шарики.
  5. В чугунном казане разогреть хлопковое или подсолнечное масло. По одному положить в масло сформированные шарики.
  6. Жарить до золотисто-коричневого цвета, потом вытащить боорсок при помощи шумовки и положить на тарелку.
  7. Блюдо полить медом или присыпать сахарной пудрой.
Боорсок.
Боорсок.
kitchen.727go.com

Ежегодно Международный день десерта отмечают 1 февраля. Праздник появился в 2008 году, когда чупа-чупс из бисквита «Кейк-Поп» стал известен на весь мир благодаря кондитеру из Атланты Энджи Дадли.

Алтайский чай

Ингредиенты:

  • Талкан — 1−2 ч. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Молоко или сливки 100 мл;
  • Сливочное масло — 5 г;
  • Травяной чай (лист бадана, малины, ягоды кислицы) — 150 мл;
  • Молоко — 100 мл.

Приготовление:

  1. Заварить чай, после чего подогреть молоко.

  2. В чашку насыпать талкан, залить чаем и размешать.

  3. Добавить в чашку горячее молоко, масло и соль. Все еще раз тщательно размешать.

Таежный десерт.
Таежный десерт.
unsplash.com

Но неизменным десертом для алтайцев является мед, который они добавляют к чаю, хлебу, а также готовят с ним сладости.

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