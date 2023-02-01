Элементарно и вкусно. Три национальных алтайских десерта и чай с солью

Чок-Чок
Традиционный десерт жителей Республики Алтай. Чок-чок — это полезные конфеты из талкана с медом.
Круглые сладости делают из обжаренного и измельченного кедрового ореха, который смешивают с измельченным ячменем и медом.
Ингредиенты:
- Талкан — 200 г;
- Мед — 200 г;
- Кедровый орех — 100 г.
Приготовление:
- Кедровые орешки обжарить в казане или на сковороде.
- Ядра вместе с талканом растолочь в ступке.
- В массу добавить мед, перемешать и придать форму шариков.
Талкан — это мука крупного помола из жареного ячменя или пшеницы.
Десерт «Таежный»
Это кедровые орехи с брусникой и медом, которые выкладывают слоями. Иногда вместо брусники кладут клюкву, а сгущенкой заменяют мед.
Кстати, мед всех видов — отличный алтайский десерт, который можно забрать домой.
Ингредиенты:
- Брусника — 300 г;
- Мед — 240 г;
- Кедровые орехи — 160 г.
Приготовление:
- Выложить в миски бруснику, мед и кедровый орех.
- Охладить блюдо.
Боорсок
Это шарики из теста, политые медом.
Ингредиенты:
- Мука — 300 г;
- Молоко — 250 мл;
- Яйцо — 1 шт.;
- Пищевая сода — ½ ч. л.;
- Соль — 1 щепотка;
- Растительное масло — для жарки;
- Мед — для подачи.
Приготовление:
- В глубокой миске просеять муку и сделать в центре небольшое углубление.
- В теплом молоке растворить соль и пищевую соду. Вылить в углубление в муке. Туда же добавить яйцо и замесить мягкое тесто.
- Тесто оставить на 30−60 минут при комнатной температуре.
- Переложить тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделить его на несколько частей. Каждую из них раскатать в жгут, а затем нарезать на маленькие куски и скатать в шарики.
- В чугунном казане разогреть хлопковое или подсолнечное масло. По одному положить в масло сформированные шарики.
- Жарить до золотисто-коричневого цвета, потом вытащить боорсок при помощи шумовки и положить на тарелку.
- Блюдо полить медом или присыпать сахарной пудрой.
Ежегодно Международный день десерта отмечают 1 февраля. Праздник появился в 2008 году, когда чупа-чупс из бисквита «Кейк-Поп» стал известен на весь мир благодаря кондитеру из Атланты Энджи Дадли.
Алтайский чай
Ингредиенты:
- Талкан — 1−2 ч. л.;
- Соль — по вкусу;
- Молоко или сливки 100 мл;
- Сливочное масло — 5 г;
- Травяной чай (лист бадана, малины, ягоды кислицы) — 150 мл;
- Молоко — 100 мл.
Приготовление:
-
Заварить чай, после чего подогреть молоко.
-
В чашку насыпать талкан, залить чаем и размешать.
-
Добавить в чашку горячее молоко, масло и соль. Все еще раз тщательно размешать.
Но неизменным десертом для алтайцев является мед, который они добавляют к чаю, хлебу, а также готовят с ним сладости.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!