Элементарно и вкусно. Три национальных алтайских десерта и чай с солью

В Международный день десертов altapress.ru рассказывает, какими национальными десертами вас могут угостить коренные жители Алтая. И каким напитком их лучше запить.

Чок-Чок

Традиционный десерт жителей Республики Алтай. Чок-чок — это полезные конфеты из талкана с медом.

Круглые сладости делают из обжаренного и измельченного кедрового ореха, который смешивают с измельченным ячменем и медом.

Ингредиенты:

Талкан — 200 г;

Мед — 200 г;

Кедровый орех — 100 г.

Чок-чок. kitchen.727go.com

Приготовление:

Кедровые орешки обжарить в казане или на сковороде. Ядра вместе с талканом растолочь в ступке. В массу добавить мед , перемешать и придать форму шариков.

Талкан — это мука крупного помола из жареного ячменя или пшеницы.

Десерт «Таежный»

Это кедровые орехи с брусникой и медом, которые выкладывают слоями. Иногда вместо брусники кладут клюкву, а сгущенкой заменяют мед.

Кстати, мед всех видов — отличный алтайский десерт, который можно забрать домой.

Ингредиенты:

Брусника — 300 г;

Мед — 240 г;

Кедровые орехи — 160 г.

Приготовление:

Выложить в миски бруснику , мед и кедровый орех. Охладить блюдо.

Таежный десерт. povar.ru

Боорсок

Это шарики из теста, политые медом.

Ингредиенты:

Мука — 300 г;

Молоко — 250 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Пищевая сода — ½ ч. л.;

Соль — 1 щепотка;

Растительное масло — для жарки;

Мед — для подачи.

Приготовление:

В глубокой миске просеять муку и сделать в центре небольшое углубление. В теплом молоке растворить соль и пищевую соду. Вылить в углубление в муке. Туда же добавить яйцо и замесить мягкое тесто. Тесто оставить на 30−60 минут при комнатной температуре. Переложить тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделить его на несколько частей. Каждую из них раскатать в жгут , а затем нарезать на маленькие куски и скатать в шарики. В чугунном казане разогреть хлопковое или подсолнечное масло. По одному положить в масло сформированные шарики. Жарить до золотисто-коричневого цвета , потом вытащить боорсок при помощи шумовки и положить на тарелку. Блюдо полить медом или присыпать сахарной пудрой.

Боорсок. kitchen.727go.com

Ежегодно Международный день десерта отмечают 1 февраля. Праздник появился в 2008 году, когда чупа-чупс из бисквита «Кейк-Поп» стал известен на весь мир благодаря кондитеру из Атланты Энджи Дадли.

Алтайский чай

Ингредиенты:

Талкан — 1−2 ч. л.;

Соль — по вкусу;

Молоко или сливки 100 мл;

Сливочное масло — 5 г;

Травяной чай ( лист бадана , малины , ягоды кислицы) — 150 мл;

лист бадана малины ягоды кислицы) — 150 мл; Молоко — 100 мл.

Приготовление:

Заварить чай, после чего подогреть молоко. В чашку насыпать талкан, залить чаем и размешать. Добавить в чашку горячее молоко, масло и соль. Все еще раз тщательно размешать.

Таежный десерт. unsplash.com

Но неизменным десертом для алтайцев является мед, который они добавляют к чаю, хлебу, а также готовят с ним сладости.