30 января
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Жизнь

Миссия «полумесяц». Шесть рецептов нежных круассанов для изысканного завтрака

В день круассанов altapress.ru собрал несколько классических и необычных рецептов неотъемлемого блюда французской кухни.

Круассаны.
Круассаны.
unsplash.com

«Оригинальный круассан»

Ингредиенты:

  • Мука — 230 г;
  • Дрожжи — 15 г;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Сливочное масло — 120 г;
  • Молоко — 3 ст. л.;
  • Еще 3 столовые ложки муки.

Приготовление:

  1. В стакан к дрожжам добавить 3 ст. ложки теплой воды и добавить к ним 1 ч. ложку сахара. Все перемешать и оставить на 10 минут.
  2. В муку добавить дрожжи, соль, сахар и молоко, все перемешать. К готовому тесту добавить масло и снова довести до однородной кондиции.
  3. Готовое тесто оставить в холодильнике на 12 часов.
  4. Остальное масло выложить на бумагу для запекания, сверху положить еще лист бумаги и раскатать брусок до квадрата 20 на 20 см.
  5. Тесто раскатать прямоугольником в два раза больше квадрата масла.
  6. Выложить масло на треть теста, потом сложить тесто пополам и раскатать.
  7. Боковые стороны теста завернуть внутрь и оставить в холодильнике на час.
  8. Выложить рулет теста складкой справа, после чего раскатать, а потом подогнуть одну третью теста. Оставшуюся треть теста положить на рулет сверху и раскатать до ровного полотна.
  9. Нарезать треугольники и скрутить их в круассаны.
  10. Изделия смазать желтком и запекать 10 минут при температуре 200 градусов.
Тесто.
Тесто.
unsplash.com

«Шоколадный полумесяц»

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 500 г;
  • Горький шоколад — 50 г;
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

  1. Раскатать тесто и разрезать на треугольники. Выложить на основание треугольника дольки шоколада и завернуть их.
  2. Круассаны смазать яичным желтком и отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Круассаны.
Круассаны.
unsplash.com

Международный день круассана ежегодно отмечают 30 января. С французского croissant переводится как «полумесяц».

«Апельсиново-сливочная феерия»

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 500 г;
  • Мандарины —
  • Апельсиновый сок — 200 мл;
  • Сахар — 80 г;
  • Сливочное масло — 110 г;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Сахар для посыпки.

Приготовление:

  1. Очистить мандарины и разделить их на дольки.
  2. Слоеное тесто разрезать на две части и еще по диагонали — получилось 4 треугольника. Сделать из них круассаны.
  3. В основание каждого треугольника положить 1−2 дольки мандарина и свернуть.
  4. Соединить сливочное масло, сахар, апельсиновый сок и ванилин. Уваривать сироп на медленном огне около 10 минут. Он слегка загустеет, но будет все равно жидким.
  5. В форму влить часть сиропа, выложить круассаны и залить их второй частью сиропа. Далее смазать блюдо желтком и присыпать сахаром.
  6. Запекать 20 минут при 180 градусах. Если после того, как круассаны поднялись стали сильно темнеть, убавить температуру до 170 градусов.
Апельсины.
Апельсины.
unsplash.com

«Слоеный с салями»

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 500 г;
  • Салями;
  • Сыр твердый;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Раскатать тесто и разрезать на треугольники.
  2. Присыпать их специями и выложить на каждый треугольник два ломтика салями, а сверху кусочек сыра, после чего закрутить круассан.
  3. Смазать яичным желтком круассаны и отправить запекаться в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Круассаны.
Круассаны.
unsplash.com

«Секретный круассан»

Ингредиенты:

  • Копченый лосось (полосками) — 180 г;
  • Слоеное тесто — 500 г;
  • Сливочный сыр — 200 г;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Зеленый лук, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сливочный сыр выложить в миску, добавить соль, перец и измельченный зеленый лук.

  2. Полученную смесь нанести на заготовки из теста, а сверху выложить по ломтику копченого лосося.

  3. Смазать заготовки желтком и запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Круассаны.
Круассаны.
unsplash.com

«Нежный каралик»

Ингредиенты:

  • Творог — 200 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Мука рисовая — 100−120 г;
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • Подсластитель — по вкусу;
  • Молоко — 100 мл;
  • Крахмал кукурузный — 5 г;
  • Ванилин — по вкусу.
Круассаны.
Круассаны.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Измельчить творог до однородной массы, смешать с яйцом, мукой, разрыхлителем и подсластителем.
  2. Тесто убрать в холодильник на 30 минут.
  3. В кастрюле смешать молоко, 0,5 желтка, крахмал, подсластитель и ванилин по вкусу. Все томить на медленном огне до загустения.
  4. Готовое тесто раскатать, разрезать на треугольники, после чего на каждый выложить крем и свернуть в круассан.
  5. Запекать изделия 30−35 минут при температуре 180 градусов.

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