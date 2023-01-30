Миссия «полумесяц». Шесть рецептов нежных круассанов для изысканного завтрака

«Оригинальный круассан»
Ингредиенты:
- Мука — 230 г;
- Дрожжи — 15 г;
- Соль — 0,5 ч. л.;
- Сахар — 1 ст. л.;
- Сливочное масло — 120 г;
- Молоко — 3 ст. л.;
- Еще 3 столовые ложки муки.
Приготовление:
- В стакан к дрожжам добавить 3 ст. ложки теплой воды и добавить к ним 1 ч. ложку сахара. Все перемешать и оставить на 10 минут.
- В муку добавить дрожжи, соль, сахар и молоко, все перемешать. К готовому тесту добавить масло и снова довести до однородной кондиции.
- Готовое тесто оставить в холодильнике на 12 часов.
- Остальное масло выложить на бумагу для запекания, сверху положить еще лист бумаги и раскатать брусок до квадрата 20 на 20 см.
- Тесто раскатать прямоугольником в два раза больше квадрата масла.
- Выложить масло на треть теста, потом сложить тесто пополам и раскатать.
- Боковые стороны теста завернуть внутрь и оставить в холодильнике на час.
- Выложить рулет теста складкой справа, после чего раскатать, а потом подогнуть одну третью теста. Оставшуюся треть теста положить на рулет сверху и раскатать до ровного полотна.
- Нарезать треугольники и скрутить их в круассаны.
- Изделия смазать желтком и запекать 10 минут при температуре 200 градусов.
Тесто.
unsplash.com
«Шоколадный полумесяц»
Ингредиенты:
- Слоеное тесто — 500 г;
- Горький шоколад — 50 г;
- Яйцо — 1 шт.
Приготовление:
- Раскатать тесто и разрезать на треугольники. Выложить на основание треугольника дольки шоколада и завернуть их.
- Круассаны смазать яичным желтком и отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Круассаны.
unsplash.com
Международный день круассана ежегодно отмечают 30 января. С французского croissant переводится как «полумесяц».
«Апельсиново-сливочная феерия»
Ингредиенты:
- Слоеное тесто — 500 г;
- Мандарины —
- Апельсиновый сок — 200 мл;
- Сахар — 80 г;
- Сливочное масло — 110 г;
- Яйца — 1 шт.;
- Сахар для посыпки.
Приготовление:
- Очистить мандарины и разделить их на дольки.
- Слоеное тесто разрезать на две части и еще по диагонали — получилось 4 треугольника. Сделать из них круассаны.
- В основание каждого треугольника положить 1−2 дольки мандарина и свернуть.
- Соединить сливочное масло, сахар, апельсиновый сок и ванилин. Уваривать сироп на медленном огне около 10 минут. Он слегка загустеет, но будет все равно жидким.
- В форму влить часть сиропа, выложить круассаны и залить их второй частью сиропа. Далее смазать блюдо желтком и присыпать сахаром.
- Запекать 20 минут при 180 градусах. Если после того, как круассаны поднялись стали сильно темнеть, убавить температуру до 170 градусов.
Апельсины.
unsplash.com
«Слоеный с салями»
Ингредиенты:
- Слоеное тесто — 500 г;
- Салями;
- Сыр твердый;
- Яйца — 1 шт.;
- Соль и специи — по вкусу.
Приготовление:
- Раскатать тесто и разрезать на треугольники.
- Присыпать их специями и выложить на каждый треугольник два ломтика салями, а сверху кусочек сыра, после чего закрутить круассан.
- Смазать яичным желтком круассаны и отправить запекаться в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Круассаны.
unsplash.com
«Секретный круассан»
Ингредиенты:
- Копченый лосось (полосками) — 180 г;
- Слоеное тесто — 500 г;
- Сливочный сыр — 200 г;
- Яйца — 1 шт.;
- Зеленый лук, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
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Сливочный сыр выложить в миску, добавить соль, перец и измельченный зеленый лук.
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Полученную смесь нанести на заготовки из теста, а сверху выложить по ломтику копченого лосося.
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Смазать заготовки желтком и запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
Круассаны.
unsplash.com
«Нежный каралик»
Ингредиенты:
- Творог — 200 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Мука рисовая — 100−120 г;
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- Подсластитель — по вкусу;
- Молоко — 100 мл;
- Крахмал кукурузный — 5 г;
- Ванилин — по вкусу.
Круассаны.
unsplash.com
Приготовление:
- Измельчить творог до однородной массы, смешать с яйцом, мукой, разрыхлителем и подсластителем.
- Тесто убрать в холодильник на 30 минут.
- В кастрюле смешать молоко, 0,5 желтка, крахмал, подсластитель и ванилин по вкусу. Все томить на медленном огне до загустения.
- Готовое тесто раскатать, разрезать на треугольники, после чего на каждый выложить крем и свернуть в круассан.
- Запекать изделия 30−35 минут при температуре 180 градусов.
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