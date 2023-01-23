23 января
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Жизнь

Собрались в духовке рыба, вишня и грибы. Пять простых рецептов пирогов, от которых сложно оторваться

В Международный день пирогов 23 января altapress.ru собрал простые и вкусные рецепты блюд, которыми всегда можно порадовать как близких, так и гостей. А еще выяснил, где приготовили самый большой пирог в России.

Барнаульцы меньше чем за час съели самый большой пирог в России.
Барнаульцы меньше чем за час съели самый большой пирог в России.
Олег Богданов

«Жульен»

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 1 упаковка;
  • Шампиньоны — 250 г;
  • Куриная грудка — 300 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сливки 10% — 220 мл;
  • Сыр — 50 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Соль и перец черный — по вкусу.
Пирог &quot;Жульен&quot;.
Пирог «Жульен».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Отдельно обжарить лук, грибы и мелко нарезанное мясо.
  2. Яйца смешать со сливками, солью и перцем — все тщательно перемешать.
  3. Тесто раскатать и уложить в форму, после чего натереть выложить мясо, добавить тертый сыр, залить яичной смесью и выложить сверху шампиньоны.
  4. Края теста завернуть внутрь и смазать яйцом, после чего запекать пирог в духовке 20 минут при 180 градусах.

Во время гастрономического фестиваля «Алтайское гостеприимство» 29 апреля 2016 года барнаульские производители испекли самый большой пирог в России.

Представители Книги рекордов России фиксировали этот рекорд в течении трех часов. Вес гиганта был 251 килограмм, а размер четыре на шесть метров.

«Лоранский»

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.;
  • Форель/семга — 300 г;
  • Сливки 10% — 100 мл;
  • Тесто слоеное — 300 г;
  • Перец черный — по вкусу;
  • Шпинат — 200 г;
  • Томаты — 2 шт.
Пирог &quot;Лоранский&quot;.
Пирог «Лоранский».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Смешать яйца, сливки и перец до однородной массы.
  2. Тесто уложить в форму. Поверх на него выложить красную рыбу и шпинат, залить начинку смесью из сливок и яиц.
  3. Запекать пирог в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.

«Бри»

Ингредиенты:

  • Яблоки кисло-сладкие — 1 кг;
  • Сахар — 200 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Мука — 300 г;
  • Сливочное масло — 140 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Вода ледяная — 1,5 ст. л.;
  • Корица — 1 ст. л.;
  • Лимонный сок — 2 ст. л.;
Пирог &quot;Бри&quot;.
Пирог «Бри».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Муку смешать с одной столовой ложкой сахара и солью. Далее необходимо перетереть мучную смесь с холодным сливочным маслом в крошку, после чего добавить яйца и воду. Тесто замесить и убрать в холодильник на час.
  2. Для начинки очистить, нарезать яблоки на кубики, перемешать с сахаром и корицей, туда же добавить лимонный сок.
  3. Тесто разделить на две части — одна больше другой. Большую часть раскатать и выложить в форму.
  4. На тесто выложить начинку, а остальную часть теста раскатать, нарезать на полоски и выложить на пироге решеткой.
  5. Пирог смазать смесью из молока и яйца, потом посыпать сахаром. Блюдо выпекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов, потом 40 минут при температуре 180 градусов.

«Клафути»

Ингредиенты:

  • Яйца — 4 шт.;
  • Молоко — 400 мл;
  • Мука — 200 г;
  • Сахар — 200 г;
  • Вишня — 500 г;
  • Сливочное масло (для смазывания формы) — 20 г.
Пирог &quot;Клафути&quot;.
Пирог «Клафути».
unsplash.com

Приготовление:

  1. Смешать яйца, молоко, муку и сахар.
  2. Выложить ягоды на смазанную форму, залить тесто.
  3. Выпекать пирог в духовке 40−50 минут при температуре 180 градусов.

«Венок» с беконом

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 500 г;
  • Бекон — 150 г;
  • Сыр твердый — 100 г;
  • Яйца куриные отварные — 2 шт.;
  • Черный перец — по вкусу;
  • Зелень — по вкусу.
Бекон.
Бекон.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Раскатать тесто, вырезать из него восемь или более треугольников. Разложить ломтики по кругу, накладывая друг на друга.
  2. На тесто положить бекон, натертый сыр выложить по кругу, аналогично добавить тертые яйца и снова сыр.
  3. Края треугольников закрыть вовнутрь.
  4. Пирог смазать желтком и выпекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Всемирный день пирогов отмечают ежегодно 23 января. Его предложил Американский Совет по пирогам в США. Учреждение стремится сохранить традиции в приготовлении этого блюда.

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