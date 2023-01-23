Собрались в духовке рыба, вишня и грибы. Пять простых рецептов пирогов, от которых сложно оторваться

«Жульен»
Ингредиенты:
- Слоеное тесто — 1 упаковка;
- Шампиньоны — 250 г;
- Куриная грудка — 300 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Сливки 10% — 220 мл;
- Сыр — 50 г;
- Лук — 1 шт.;
- Соль и перец черный — по вкусу.
Приготовление:
- Отдельно обжарить лук, грибы и мелко нарезанное мясо.
- Яйца смешать со сливками, солью и перцем — все тщательно перемешать.
- Тесто раскатать и уложить в форму, после чего натереть выложить мясо, добавить тертый сыр, залить яичной смесью и выложить сверху шампиньоны.
- Края теста завернуть внутрь и смазать яйцом, после чего запекать пирог в духовке 20 минут при 180 градусах.
Во время гастрономического фестиваля «Алтайское гостеприимство» 29 апреля 2016 года барнаульские производители испекли самый большой пирог в России.
Представители Книги рекордов России фиксировали этот рекорд в течении трех часов. Вес гиганта был 251 килограмм, а размер четыре на шесть метров.
«Лоранский»
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.;
- Форель/семга — 300 г;
- Сливки 10% — 100 мл;
- Тесто слоеное — 300 г;
- Перец черный — по вкусу;
- Шпинат — 200 г;
- Томаты — 2 шт.
Приготовление:
- Смешать яйца, сливки и перец до однородной массы.
- Тесто уложить в форму. Поверх на него выложить красную рыбу и шпинат, залить начинку смесью из сливок и яиц.
- Запекать пирог в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.
«Бри»
Ингредиенты:
- Яблоки кисло-сладкие — 1 кг;
- Сахар — 200 г;
- Соль — по вкусу;
- Мука — 300 г;
- Сливочное масло — 140 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Вода ледяная — 1,5 ст. л.;
- Корица — 1 ст. л.;
- Лимонный сок — 2 ст. л.;
Приготовление:
- Муку смешать с одной столовой ложкой сахара и солью. Далее необходимо перетереть мучную смесь с холодным сливочным маслом в крошку, после чего добавить яйца и воду. Тесто замесить и убрать в холодильник на час.
- Для начинки очистить, нарезать яблоки на кубики, перемешать с сахаром и корицей, туда же добавить лимонный сок.
- Тесто разделить на две части — одна больше другой. Большую часть раскатать и выложить в форму.
- На тесто выложить начинку, а остальную часть теста раскатать, нарезать на полоски и выложить на пироге решеткой.
- Пирог смазать смесью из молока и яйца, потом посыпать сахаром. Блюдо выпекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов, потом 40 минут при температуре 180 градусов.
«Клафути»
Ингредиенты:
- Яйца — 4 шт.;
- Молоко — 400 мл;
- Мука — 200 г;
- Сахар — 200 г;
- Вишня — 500 г;
- Сливочное масло (для смазывания формы) — 20 г.
Приготовление:
- Смешать яйца, молоко, муку и сахар.
- Выложить ягоды на смазанную форму, залить тесто.
- Выпекать пирог в духовке 40−50 минут при температуре 180 градусов.
«Венок» с беконом
Ингредиенты:
- Слоеное тесто — 500 г;
- Бекон — 150 г;
- Сыр твердый — 100 г;
- Яйца куриные отварные — 2 шт.;
- Черный перец — по вкусу;
- Зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Раскатать тесто, вырезать из него восемь или более треугольников. Разложить ломтики по кругу, накладывая друг на друга.
- На тесто положить бекон, натертый сыр выложить по кругу, аналогично добавить тертые яйца и снова сыр.
- Края треугольников закрыть вовнутрь.
- Пирог смазать желтком и выпекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
Всемирный день пирогов отмечают ежегодно 23 января. Его предложил Американский Совет по пирогам в США. Учреждение стремится сохранить традиции в приготовлении этого блюда.
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