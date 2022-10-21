Салаты и пироги. Семь осенних рецептов от алтайских домохозяек

Осень с ее промозглой погодой заставляет людей хотеть тепла и уюта — а получить это быстро помогает домашняя еда. Пять жительниц Алтайского края поделились с altapress.ru своими «ламповыми» осенними рецептами. Для многих из них подойдет то, что вырастили на огороде, но еще не успели съесть: кабачки, тыква, помидоры, яблоки.

Салат из запеченной тыквы , тыквенный суп-пюре с апельсином и тыквенные оладушки

Виолетта Милославская обожает готовить и делится своими рецептами на личной страничке в Инстаграм* под ником monakhinya. Для altapress.ru она припасла аж три рецепта.

Как сделать салат из запеченной тыквы? Тыкву нарезать кубиками, мелко порубить чеснок и розмарин. Выложить кусочки тыквы на пергамент на духовочный лист, посыпать чесноком, розмарином, солью и перцем, полить оливковым маслом. Все перемешать и отправить в духовку при 200 градусах на 25−30 минут.

Смешать в миске мед, оливковое масло и лимонный сок для соуса. Приправить салат, добавить маслины и сыр брынзу, нарезанный кубиками. Готово!

Еще два рецепта с тыквой от Виолетты — на этом фотоколлаже.

Рецепты тыквенных оладушек и супа-пюре с тыквой и апельсином. Виолетта Милославская

Быстрая шарлотка

Валентина Снида как мама двоих детей может считаться заслуженным поваром. Своими рецептами она делится в Инстаграм* по хештегу #мамавалянакухне.

Состав шарлотки:

Яйца 4 шт

Сахар 0,5 стакана

Мука 1 стакан

Разрыхлитель 1 ч. л

Соль 0,5 ч. л

Яблоки большие 4−5 штук

Корица по желанию

В миске смешать яйца с сахаром до образования пышной пены — чем пышнее будет взбита смесь, тем лучше получится шарлотка. В смесь добавить муку, разрыхлитель, соль. Замесить тесто.

Быстрая шарлотка. Валентина Снида

Яблоки почистить, нарезать кубиками и немного дольками. Те, что кубиками, добавить в тесто.

Вылить все в форму для запекания, а яблоки дольками выложить сверху для украшения. Отправить все в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Готовность лучше проверять зубочисткой.

Теплый салат с запеченными баклажанами , помидорами и зеленью

Автор рецепта Ольга Белакова — учитель ИЗО и мастер тату из Горняка. А готовка — ее домашнее хобби.

Состав салата:

Баклажаны 2 штуки

Помидоры 4 штуки

Чеснок — зубчик

Майонез — 30 г

Сметана — 30 г

Соевый соус — 15 мл

Масло растительное — 25 мл

Укроп — 30 г

Соль и перец черный по вкусу

Нарезать баклажаны средними кубиками. Слегка посыпать солью, перемешать и оставить на 30 минут. После этого отжать руками сок, добавить растительное масло. Выложить в форму, застеленную пергаментом, и запекать 20−30 минут в духовке при температуре 180 градусов. Нужно, чтобы баклажаны стали мягкими и слегка подрумянились. Остудить.

Чеснок очистить, натереть на мелкой терке и отправить в салат. Из майонеза, сметаны, соевого соуса и масла приготовить заправку. Посыпать солью и перцем. Готово!

Сочная! Мощная! Кесадия!

Ирина Пироженко — обожающая готовить юрист из Барнаула. С altapress.ru она поделилась рецептом кесадии.

Кесадия. Ирина Пироженко

По сусекам нужно наскрести:

Лепешку тонкую мексиканскую ( тортилью) или лаваш

тортилью) или лаваш Курицу ( можно грудку)

можно грудку) Лук репчатый

Перец болгарский

Кукуруза консервированная

Кетчуп

Приправы: перец , копченая паприка , орегано

копченая паприка орегано Сыр

Курицу, лук, перец болгарский нарезать, добавить из банки кукурузу, потушить в сковороде. Лепешку разрезать пополам, натереть на нее сыр, выложить начинку из сковороды, присыпать сыром, свернуть еще пополам и немного поджарить. Готово!

Цветаевский пирог

Яна Козицина — SMM-специалист «Киномира» и специалист по простым рецептам, потому что у нее двое детей. Цветаевский пирог, по ее мнению, хорош тем, что ингредиенты на него всегда есть в любом доме, в любое время года. А осенью — тем более!

Цветаевский пирог. Яна Козицина

Для теста:

мука пшеничная — 160 г

разрыхлитель — 1 чайная ложка

сливочное масло — 100 г

сметана — 50−70 г ( две столовых ложки)

две столовых ложки) большие яблоки — два штуки или много ранеток

Для крема:

яйцо — одна штука

сахар — 160 г

сметана — 300−400 г

мука пшеничная — 2 столовые ложки ( можно половину заменить рисовой мукой)

Растопить сливочное масло, добавить к нему муку, разрыхлитель и сметану, все перемешать и вымесить эластичное тесто.

«В оригинальном рецепте муку советуют просеивать, но я готовлю этот пирог уже шесть лет, пробовала просеивать и не просеивать — разницы никакой!», — говорит Яна.

Выложить в круглую форму пергамент на бумагу, а на неё — тесто. Разровнять руками так, чтобы получилась корзинка с бортиками.

На тесто выложить яблоки, нарезанные дольками. Чистить или нет — на ваше усмотрение. Можно добавить к яблоком ягоды, груши или даже заменить яблоки на другие фрукты.

Для крема перемешать яйцо с сахаром или взбить. Добавить две столовые ложки муки (можно пшеничную или рисовую, или смешать их) и сметану. Залить яблоки и отправить пирог в разогретую до 180° духовку на 45 минут.

Дать остыть — этот пирог холодным вкуснее, чем теплый.

Приятного аппетита!

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