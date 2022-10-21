Салаты и пироги. Семь осенних рецептов от алтайских домохозяек

Салат из запеченной тыквы, тыквенный суп-пюре с апельсином и тыквенные оладушки
Виолетта Милославская обожает готовить и делится своими рецептами на личной страничке в Инстаграм* под ником monakhinya. Для altapress.ru она припасла аж три рецепта.
Как сделать салат из запеченной тыквы? Тыкву нарезать кубиками, мелко порубить чеснок и розмарин. Выложить кусочки тыквы на пергамент на духовочный лист, посыпать чесноком, розмарином, солью и перцем, полить оливковым маслом. Все перемешать и отправить в духовку при 200 градусах на 25−30 минут.
Смешать в миске мед, оливковое масло и лимонный сок для соуса. Приправить салат, добавить маслины и сыр брынзу, нарезанный кубиками. Готово!
Еще два рецепта с тыквой от Виолетты — на этом фотоколлаже.
Быстрая шарлотка
Валентина Снида как мама двоих детей может считаться заслуженным поваром. Своими рецептами она делится в Инстаграм* по хештегу #мамавалянакухне.
Состав шарлотки:
- Яйца 4 шт
- Сахар 0,5 стакана
- Мука 1 стакан
- Разрыхлитель 1 ч. л
- Соль 0,5 ч. л
- Яблоки большие 4−5 штук
- Корица по желанию
В миске смешать яйца с сахаром до образования пышной пены — чем пышнее будет взбита смесь, тем лучше получится шарлотка. В смесь добавить муку, разрыхлитель, соль. Замесить тесто.
Яблоки почистить, нарезать кубиками и немного дольками. Те, что кубиками, добавить в тесто.
Вылить все в форму для запекания, а яблоки дольками выложить сверху для украшения. Отправить все в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Готовность лучше проверять зубочисткой.
Теплый салат с запеченными баклажанами, помидорами и зеленью
Автор рецепта Ольга Белакова — учитель ИЗО и мастер тату из Горняка. А готовка — ее домашнее хобби.
Состав салата:
- Баклажаны 2 штуки
- Помидоры 4 штуки
- Чеснок — зубчик
- Майонез — 30 г
- Сметана — 30 г
- Соевый соус — 15 мл
- Масло растительное — 25 мл
- Укроп — 30 г
- Соль и перец черный по вкусу
Нарезать баклажаны средними кубиками. Слегка посыпать солью, перемешать и оставить на 30 минут. После этого отжать руками сок, добавить растительное масло. Выложить в форму, застеленную пергаментом, и запекать 20−30 минут в духовке при температуре 180 градусов. Нужно, чтобы баклажаны стали мягкими и слегка подрумянились. Остудить.
Чеснок очистить, натереть на мелкой терке и отправить в салат. Из майонеза, сметаны, соевого соуса и масла приготовить заправку. Посыпать солью и перцем. Готово!
Сочная! Мощная! Кесадия!
Ирина Пироженко — обожающая готовить юрист из Барнаула. С altapress.ru она поделилась рецептом кесадии.
По сусекам нужно наскрести:
- Лепешку тонкую мексиканскую (тортилью) или лаваш
- Курицу (можно грудку)
- Лук репчатый
- Перец болгарский
- Кукуруза консервированная
- Кетчуп
- Приправы: перец, копченая паприка, орегано
- Сыр
Курицу, лук, перец болгарский нарезать, добавить из банки кукурузу, потушить в сковороде. Лепешку разрезать пополам, натереть на нее сыр, выложить начинку из сковороды, присыпать сыром, свернуть еще пополам и немного поджарить. Готово!
Цветаевский пирог
Яна Козицина — SMM-специалист «Киномира» и специалист по простым рецептам, потому что у нее двое детей. Цветаевский пирог, по ее мнению, хорош тем, что ингредиенты на него всегда есть в любом доме, в любое время года. А осенью — тем более!
Для теста:
- мука пшеничная — 160 г
- разрыхлитель — 1 чайная ложка
- сливочное масло — 100 г
- сметана — 50−70 г (две столовых ложки)
- большие яблоки — два штуки или много ранеток
Для крема:
- яйцо — одна штука
- сахар — 160 г
- сметана — 300−400 г
- мука пшеничная — 2 столовые ложки (можно половину заменить рисовой мукой)
Растопить сливочное масло, добавить к нему муку, разрыхлитель и сметану, все перемешать и вымесить эластичное тесто.
«В оригинальном рецепте муку советуют просеивать, но я готовлю этот пирог уже шесть лет, пробовала просеивать и не просеивать — разницы никакой!», — говорит Яна.
Выложить в круглую форму пергамент на бумагу, а на неё — тесто. Разровнять руками так, чтобы получилась корзинка с бортиками.
На тесто выложить яблоки, нарезанные дольками. Чистить или нет — на ваше усмотрение. Можно добавить к яблоком ягоды, груши или даже заменить яблоки на другие фрукты.
Для крема перемешать яйцо с сахаром или взбить. Добавить две столовые ложки муки (можно пшеничную или рисовую, или смешать их) и сметану. Залить яблоки и отправить пирог в разогретую до 180° духовку на 45 минут.
Дать остыть — этот пирог холодным вкуснее, чем теплый.
Приятного аппетита!
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