2 июля
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Полезные советы

ТОП-3 рецепта горячего шоколада, которые согреют в дождливый вечер

Июльская погода в Барнауле не радует: на следующей недели обещают дожди и грозы. Чтобы не замерзнуть в это прохладное лето, приготовьте горячий шоколад. А мы вам в этом поможем.

Горячий шоколад.
Горячий шоколад.
ССО.
1
Сливочный горячий шоколад

Ингредиенты на две порции:

  • Молоко 3,2% - 2,5 стакана;
  • Темный шоколад 55% - 100 грамм;
  • Ванильный экстракт — 1/3 чайные ложки;
  • Маршмеллоу — 1 стакан;
  • Молотая корица — ¼ чайные ложки;
  • Молотый мускатный орех — щепотка.
Горячий шоколад.
Горячий шоколад.
ССО.

Как готовить:

  1. Смешайте молоко, шоколад (поломанный на кусочки), и маршмеллоу в сотейнике. Поставьте на средний огонь. Прогревайте смесь, помешивая, примерно 8 минут, до полного растворения маршмеллоу и шоколада.
  2. Когда смесь станет полностью однородной, взбейте ее венчиком.
  3. Снимите с огня, добавьте ванильный экстракт, корицу и мускатный орех. Взбейте еще раз, разлейте по чашкам и подавайте.
2
Мексиканский горячий шоколад

Ингредиенты на шесть порций:

  • Молоко — 1 литр;
  • Коричневый сахар — 100 грамм;
  • Несладкий темный шоколад — 100 грамм;
  • Корица -1 чайная ложка;
  • Соль — щепотка;
  • Ванильный сахар — 1 чайная ложка;
  • Куриное яйцо — 2 штуки;
  • Палочки корицы — 4 штуки;
Горячий шоколад.
Горячий шоколад.
ССО.

Как готовить:

  1. В кастрюле смешать молоко, коричневый сахар, шоколад, молотую корицу, соль и ванильный сахар.
  2. Поставить на медленный огонь и мешать, пока шоколад полностью не растопится.
  3. Снять с огня.
  4. Взбить в смесь яйца, вернуть на огонь и варить, постоянно помешивая, 5 минут.
  5. Взбить по окончании приготовления в пену при помощи венчика.
  6. Украсить стаканы палочками корицы
3
Мятный горячий шоколад

Ингредиенты на одну порцию:

  • Молоко 250 мл;
  • Какао-порошок — 2 чайные ложки;
  • Сахар — 1 чайная ложка;
  • Горький шоколад — 50 грамм;
  • Свежая мята — 5 стеблей;
  • Взбитые сливки — по вкусу.
Горячий шоколад.
Горячий шоколад.
ССО.

Как готовить:

  1. В небольшом сотейнике вскипятите молоко, утопите в нём порванные на кусочки мятные листья.
  2. Снимите сотейник с огня, накройте крышкой и оставьте настояться на 1 час.
  3. Процедите молоко сквозь сито. Отожмите мяту и уберите ее.
  4. Верните процеженное молоко в сотейник, поставьте на огонь.
  5. Добавьте какао-порошок и сахар, варите 1−2 минуты до готовности.
  6. Снимите с огня, добавьте темный шоколад. Оставьте смесь на минуту, после чего перемешайте до однородности. Немного взбейте напиток венчиком.

Приятного аппетита!

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