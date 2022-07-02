ТОП-3 рецепта горячего шоколада, которые согреют в дождливый вечер

1
Сливочный горячий шоколад
Ингредиенты на две порции:
- Молоко 3,2% - 2,5 стакана;
- Темный шоколад 55% - 100 грамм;
- Ванильный экстракт — 1/3 чайные ложки;
- Маршмеллоу — 1 стакан;
- Молотая корица — ¼ чайные ложки;
- Молотый мускатный орех — щепотка.
Горячий шоколад.
ССО.
Как готовить:
- Смешайте молоко, шоколад (поломанный на кусочки), и маршмеллоу в сотейнике. Поставьте на средний огонь. Прогревайте смесь, помешивая, примерно 8 минут, до полного растворения маршмеллоу и шоколада.
- Когда смесь станет полностью однородной, взбейте ее венчиком.
- Снимите с огня, добавьте ванильный экстракт, корицу и мускатный орех. Взбейте еще раз, разлейте по чашкам и подавайте.
2
Мексиканский горячий шоколад
Ингредиенты на шесть порций:
- Молоко — 1 литр;
- Коричневый сахар — 100 грамм;
- Несладкий темный шоколад — 100 грамм;
- Корица -1 чайная ложка;
- Соль — щепотка;
- Ванильный сахар — 1 чайная ложка;
- Куриное яйцо — 2 штуки;
- Палочки корицы — 4 штуки;
Горячий шоколад.
ССО.
Как готовить:
- В кастрюле смешать молоко, коричневый сахар, шоколад, молотую корицу, соль и ванильный сахар.
- Поставить на медленный огонь и мешать, пока шоколад полностью не растопится.
- Снять с огня.
- Взбить в смесь яйца, вернуть на огонь и варить, постоянно помешивая, 5 минут.
- Взбить по окончании приготовления в пену при помощи венчика.
- Украсить стаканы палочками корицы
3
Мятный горячий шоколад
Ингредиенты на одну порцию:
- Молоко 250 мл;
- Какао-порошок — 2 чайные ложки;
- Сахар — 1 чайная ложка;
- Горький шоколад — 50 грамм;
- Свежая мята — 5 стеблей;
- Взбитые сливки — по вкусу.
Горячий шоколад.
ССО.
Как готовить:
- В небольшом сотейнике вскипятите молоко, утопите в нём порванные на кусочки мятные листья.
- Снимите сотейник с огня, накройте крышкой и оставьте настояться на 1 час.
- Процедите молоко сквозь сито. Отожмите мяту и уберите ее.
- Верните процеженное молоко в сотейник, поставьте на огонь.
- Добавьте какао-порошок и сахар, варите 1−2 минуты до готовности.
- Снимите с огня, добавьте темный шоколад. Оставьте смесь на минуту, после чего перемешайте до однородности. Немного взбейте напиток венчиком.
Приятного аппетита!