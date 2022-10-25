Крэкс-пэкс-кекс: 5 быстрых рецептов для микроволновки

Первая бытовая микроволновая печь была представлена на рынок 25 октября 1955 года американской компанией Tappan Company. В СССР такие печи появились гораздо позже — в 1980-х годах, а использовать их массово в обиходе начали после нулевых. Предлагаем вам топ-5 рецептов в микроволновке на скорую руку.

Кекс за 5 минут

Ингредиенты: мука — 50 г, сахар — 50 г, сливочное масло — 50 г, яйца — 2 штуки, разрыхлитель — 0,5 ч. ложки, молоко — 2 ст. ложки.

Масло растопить и смешать с яйцами. Добавить сахар, молоко, муку и разрыхлитель. Не бойтесь, если у вас получится жидкое тесто — по консистенции оно должно напоминать крем.

Полученную массу необходимо разделить на 4 части (будет 4 кекса) и разложить по формочкам для выпекания в микроволновке. Накрыть каждую пищевой пленкой и отправить выпекаться на одну минуту при 600 Вт.

Сливочное масло. CC0

Картошка по-деревенски

Ингредиенты: картофель — 600 г, соль — 2,3 ч. ложки, масло растительное — 25 мл.

По желанию любимые специи — например, паприка, перец, чеснок, зелень.

Картофель тщательно моем и режем дольками, оставляя кожуру, посыпаем солью и специями. Затем добавляем масло и тщательно перемешиваем. Укладываем картофель в посуду для микроволновки, накрываем крышкой и отправляем печься. Выпекаем картошку на мощности 800 Вт 10 минут. Проверяем готовность блюда. При необходимости картофель можно отправить печься еще на 4−5 минут.

Картофель , овощи , продукты , урожай. pixabay.com/

Омлет в кружке

Ингредиенты: яйца — 3 штуки, молоко — 2 ст. ложки, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Смешиваем яйца и молоко. Тщательно взбиваем. Солим, перчим. Помещаем в миску для микроволновки и отправляем выпекаться 3−4 минуты на 800 Вт. По готовности омлет можно украсить зеленью.

Яйца , продукты , здоровое питание. pixabay.com/

Тыква с медом

Ингредиенты: тыква — 300 г, яблоко — 1 штука, сливочное масло — 10 г, молотая корица, мед по вкусу.

Нарезаем тыкву и яблоки кубиками. Перемешиваем и кладем в миску для запекания. Предварительно смазываем форму сливочным маслом. Посыпаем корицей и отправляем выпекаться на 15 минут при мощности 800 Вт. По готовности поливаем медом.

Блюдо из тыквы. freepik.com/atlascompany

Овсяная каша с бананом

Ингредиенты: хлопья овсяные — 100 г, молоко — 200 мл, вода — 200 мл, банан — 1 штука, сахар — 2 ст. ложки, соль — 1 щепотка, масло сливочное — 20 г.

Овсяные хлопья смешать с сахаром, солью, молоком и водой. Банан нарезать кубиками или кружочками и также добавить к хлопьям. Сверху положить сливочное масло. Накрыть крышкой. Отправить в микроволновку на 5 минут на 600 Вт. После этого открыть форму, перемешать и снова отправить для готовки на 3 минуты. После этого блюдо готово. Его можно украсить бананом и подавать.