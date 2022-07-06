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Клубничный аромат: необычный рецепт пиццы с летней ягодой

Если традиционная пицца надоела, а хочется чего-нибудь нового, предлагаем приготовить пиццу с клубникой. Это очень необычно и вкусно.

Клубника
Клубника
freepik.com/@pvproductions

Пицца с курицей, беконом и клубникой

Требуется на 2−4 порции: 300 г теста для пиццы, 250 г моцареллы, 200 г жареного или варёного филе куриной грудки, 4 тонких ломтика копчёного бекона, средняя красная сладкая луковица, 1/3 стакана не очень сладкого клубничного джема, ¼ стакана бальзамического уксуса, 1 ч. л. острого соуса чили, 5 веточек кинзы, 8−10 ягод клубники, 2 ст. л. манки.

Как приготовить. Разогрейте духовку до 225 °C. Обжарьте бекон на сковороде, пока он не станет хрустящим, переложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Наломайте небольшими кусочками.

Налейте бальзамический уксус в сотейник. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 4−5 минут, пока жидкость не уварится наполовину. Добавьте клубничный джем и острый соус и хорошо перемешайте. Снимите с огня и остудите. Раскатайте тесто для пиццы в круг диаметром 35 см. Присыпьте лист бумаги для выпечки манкой и переложите на него тесто.

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и смешайте с 2 ст. л. бальзамического соуса. Остальной соус вылейте на тесто и равномерно распределите, оставляя свободными 2 см по краю. Выложите курицу на тесто. Посыпьте курицу ¾ сыра, а затем распределите бекон и лук. Посыпьте оставшимся сыром.

Переложите пиццу на горячий противень в духовке и выпекайте 8−10 мин., пока сыр не расплавится, а края теста не станут золотистыми. Нарежьте ягоды клубники и мелко порубите кинзу, посыпьте ими пиццу и сразу же подавайте.

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