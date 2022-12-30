Алтайский край увеличил экспорт продукции АПК на 28% за 11 месяцев 2022 года, заявил начальник управления региона по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. Об этом пишет «Интерфакс».

Алтайский край увеличил экспорт АПК в стоимостном выражении по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

«Объем экспорта на начало декабря текущего года выше прошлогоднего в денежном выражении на 28%", — отметил Большаков.

Продукцию АПК поставляли в 52 страны. В числе традиционных — Казахстан, Китай и Монголия и СНГ, а среди новых — Афганистан.

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2022-м в стоимостном выражении составил около 195 млрд рублей по пищевым продуктам. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

По фармпроизводству — 5,2 млрд рублей (на 14% выше). В производстве напитков показатель может установиться на 14 млрд рублей (на 30% выше).

Прибыльность производства упала, уточнил эксперт. По итогам девяти месяцев 2022 года рентабельность по всем отраслям достигла 8%. Это на 11 п.п. меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Ранее сообщалось, что оборонный завод хочет увеличить штат в 1,5 раза, а производство — в 2,5 раза.