Производитель двигателей для бронетанковой техники и Минского завода колесных тягачей завод «Барнаултрансмаш» намерен существенно увеличить штат сотрудников в 2023 году. Расширение штата необходимо для выполнения растущих заказов, для чего на заводе происходит масштабное техперевооружение.

Белая зарплата и пакет для релокации

«Барнаултрансмаш» уже увеличил штат на 28%, производство — почти на 50%, таковы итоги 11 месяцев 2022 года. В 2023-м же завод намерен расширить штат в 1,5 раза, сообщает заводская газета «За Родину».

Дополнительный персонал нужен для того, чтобы выполнить возросшие производственные планы. Завод ориентируется на рост производства в следующем году в 2−2,5 раза.

По данным правительства Алтайского края, «Барнаултрансмаш» ищет наладчика станков и манипуляторов с программным управлением, станочника широкого профиля, слесаря-ремонтника и многих других специалистов (подробнее — здесь).

Вакансии завода размещены и на рекрутинговом портале hh.ru. В информации для соискателей подчеркивается: зарплата выплачивается в белую, а само предприятие входит в состав группы компаний «Ростехнологии».

Барнаултрансмаш. www. alt-prom.ru

По некоторым специальностям (директор по закупкам и логистике) для иногородних кандидатов предлагается релокационный пакет: компенсация расходов на аренду жилья и проезд к месту постоянного жительства в соответствии с условиями трудового договора.

Квалифицированные и без опыта

Некоторые подразделения (например, отдел главного технолога) готовы нанимать молодых специалистов без опыта — нужно лишь профильное образование.

В целом же, по словам исполнительного директора «Барнаултрансмаша» Виктора Силивакина, завод нуждается в первую очередь в высококвалифицированном персонале. «Требование к персоналу определяет оборудование», — приводит газета слова руководителя.

«Основной показатель эффективности для нас — это выполнение гособоронзаказа, а для этого необходим дополнительный ресурс. При финансовой поддержке государства на техническое перевооружение предприятия, реализации инвестиционных программ и принятии мер по увеличению персонала АО „Барнаултрансмаш“ сможет выйти на значительное увеличение производственных мощностей», — объясняет изданию Виктор Силивакин.

На «Барнаултрансмаше». Altairegion22.ru

Масштабное перевооружение

Новое оборудование «Барнаултрансмаш» закупал и раньше. В 2022 году, судя по публикации газеты, масштабы техперевооружения серьезно увеличились.

В связи с этим в 2022 году на заводе даже создали специальную службу по внедрению и обслуживанию нового оборудования, задача которой — запускать его в кратчайшие сроки и обеспечивать надежное функционирование.

На сайте завода в декабре размещена информация о тендерах на закупку токарных станков с ЧПУ, автоматов продольного точения и других видов оборудования.

В конце года на заводе также побывал представитель российской компании «Гровер Интернэшнел». Итогом переговоров с ней стал договор о поставке в 2023 году пяти металлообрабатывающих центров индийской компании BFW — одного из крупнейших производителей токарных и фрезерных станков в мире.

«Барнаултрансмаш». sfo.gov.ru

Растут зарплаты и премии

Надо сказать, что тема острейшего дефицита кадров — в первую очередь для промышленности — не сходит с газетных полос уже много лет. Обострилась она в 2021 году на фоне пандемии и сокращения трудовой иммиграции.

В 2022 году дефицит стал еще острее — «свободных кадров все меньше», описал ситуацию специалист по рекрутингу в разговоре с altapress.ru.

И на днях глава минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал, что делают власти региона, чтобы решить проблему. Он сообщил, что для обеспечения трудовыми ресурсами организаций ОПК организовано межведомственное взаимодействие.

За предприятиями ОПК закрепляют кураторов из центров занятости, «проводится дополнительная информационная работа по подбору кадров не только в городах, где расположены оборонные предприятия, но и в районах края, расположенных вблизи этих городов».

Вячеслав Химочка. Максим Стрелковский.

Министр также отметил, что на промышленных предприятиях региона, в том числе в отрасли ОПК, увеличился уровень зарплаты, на ряде заводов введены стимулирующие выплаты для работников.

Ранее altapress.ru рассказал, что крупный пакет акций «Барнаултрансмаш» перешел в собственность «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова» (Тула), входящего в госкорпорацию Ростех.