«Свободных все меньше». Почему безработица в Алтайском крае достигла рекордно низкого уровня

В октябре официальная безработица в Алтайском крае достигла рекордно низкой за всю современную историю отметки и с начала года уменьшилась на 42%. Между тем, сокращение произошло вопреки всем прогнозам. И в начале, и в середине года большинство экспертов были уверены: санкции неизбежно приведут к сжатию экономики России и быстрому росту количества безработных. При таком раскладе Алтайский край вряд ли остался бы тихой гаванью. Почему этого не произошло, разбирался altapress.ru.

Прогнозы

В марте 2022 года прогнозы звучали апокалиптически: с безработицей могут столкнуться до 10% экономически активного населения, предполагали самые горячие головы. А если случится каскадное банкротство компаний и гиперинфляция, показатель будет еще страшнее.

В мае одна из самых авторитетных экспертных организаций — Центр стратегических разработок — тоже выдала грустный прогноз: к концу года в 16 регионах безработица возрастет вдвое (относительно уровня января-марта), а в 53 регионах — минимум в 1,5 раза. Алтайский край был из тех, кому предстояло пережить рост в 1,5 раза.

И даже эксперты Минтруда России, обычно не склонные сеять панику, считали весьма вероятным рост безработицы осенью, писал «Коммерсантъ».

Рабочие профессии. Pixabay.com

Факты

Однако в октябре в том же Минтруде России констатировали: ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Уровень регистрируемой безработицы — всего 0,8%. А по оценке Международной организации труда — 3,9%. Такого, что называется, старики не припомнят.

В Алтайском крае с официальной безработицей тоже все хорошо. Она плавно сокращалась весь год, достигнув в октябре самого низкого за всю современную историю уровня: 9 398 человек, или 0,8% к трудоспособному населению.

Для сравнения: на 1 января зарегистрированных безработных в крае было 16 272, то есть больше, чем в октябре, на 42%.

Поиск работы. СС0

Спецоперация

Впрочем, в момент, когда эксперты объявили о грядущей катастрофе на рынке труда, ситуация действительно внушала тревогу. После начала военной спецоперации работодатели притормозили наем работников.

Если в феврале они наращивали количество вакансий, то в марте тенденция развернулась. Максимальный спад их активности наступил в апреле, рассказали altapress.ru в компании интернет-рекрутинга HeadHunter (hh.ru).

Так, в Алтайском крае количество вакансий в апреле сократилось в целом по рынку на 13% (к январю). А в «добыче сырья» — на 51%, в «медицине и фармацевтике» — на 11%, в таких сферах как «туризм, гостиницы, рестораны» и «строительство, недвижимость» — на 4%.

Востребованные кадры. Altapress.ru

Однако уже в мае спад остановился. Предприятия адаптировались к шоку и, начиная с июня, их активность в поиске персонала снова начала расти.

При этом уход с рынка иностранных компаний к росту безработицы не привел. В HeadHunter объясняют это так.

Во-первых, часть компаний передали активы новым собственникам или топ-менеджерам, и люди снова начали работать на тех же местах, но под новым управлением. Во-вторых, многие из уволенных получили крупные выплаты — по 8−12 окладов, мотивации выходить на открытый рынок труда у них пока нет.

«Им важно перезагрузится и пережить стресс, накопленный еще с пандемии. Прогнозируем, что тенденция может измениться уже через полгода, ближе к весне, но число кандидатов будет невелико», — полагает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Рабочие руки очень востребованы. unsplash.com

Мобилизация

Надо сказать, что сильно осложнила наем персонала частичная мобилизация — по крайней мере, в первые недели. Соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, поскольку те звонят с неизвестных номеров. «По нашим данным, можно говорить о недозвоне почти в 50% случаев», — говорит Наталья Данина.

Но на поведение работодателей мобилизация повлияла мало. Количество вакансий в октябре сократилось в целом по Сибири на 1,4% (к сентябрю). В Алтайском крае — на 5,8%.

«Рынок труда отреагировал удивительным образом: мы увидели лишь небольшое снижение. Кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые „шоки“, реагируя на них все более сглажено», — объяснила Наталья Данина.

Рабочие руки очень востребованы. Altairegion22.ru

Экономика

Собственно, у алтайских работодателей не так много поводов сокращать наем работников. Ведь экономика продолжает расти: ее стимулирует рост гособоронзаказа, импортозамещение, госинвестиции и госпрограммы.

При этом «свободных» людей на рынке труда становится все меньше (почему — читайте здесь), и в Алтайском крае ситуация острее, чем во многих других регионах.

А в 2022-м дефицит стал еще жестче из-за сокращения притока трудовых мигрантов — они переориентировались на другие страны. Роль мобилизации и утечки мозгов за границу в этом деле еще предстоит оценить.

Ну, а в итоге предприятия «выгребли» с рынка труда все, что могли: рекордно низкая безработица — прямое следствие дефицита кадров. В восьми из 28 профессиональных сфер региона нехватка работников острейшая, объясняют эксперты hh.ru.

Самый жесткий кадровый голод — в «добыче сырья», где в октябре было подано лишь 0,2 резюме на одну вакансию. В «строительстве и недвижимости» — 0,5 резюме, в категории «рабочий персонал» — 0,6, «банки, инвестиции, лизинг» — 0,7, «медицина и фармацевтика» — всего 0,8, приводит данные hh.ru.

При этом комфортный для рынка труда показатель — пять резюме на одну вакансию, объясняют в hh.ru. В крае же он составляет лишь 3,7 в среднем по рынку.

Рабочие руки очень востребованы. unsplash.com

Оптимизация

По оценкам правительства края, в ноябре спрос на кадры оставался высоким. По некоторым профессиям квалифицированных рабочих он превышал предложение в 6−8 раз.

Между тем, Лилия Эсауленко отмечает тревожные признаки на рынке труда: сокращение спроса на персонал в профессиональных сферах, где раньше всегда была плюсовая динамика — например, в «добыче сырья» и «строительстве», в категории «рабочий персонал».

И, надо сказать, отдельные предприятия уже сообщают о новой кадровой стратегии. Так, представитель «Барнаульского пивзавода» рассказал в ходе экспертного совета «Алтапресса», что предприятие перестало нанимать новых работников вместо уволившихся. Нагрузку перераспределяют на оставшихся, и это уже привело к росту производительности труда.

«Работу эту мы начали в этом году, потому что люди стали массово увольняться и переходить на другие предприятия. И это не секрет — у нас далеко не самая большая зарплата. В некоторых отделах осталось буквально около половины от штатной численности. Пока работа всех устраивает», — рассказала Алена Вдовина, представитель БПЗ.

Рабочие руки очень востребованы. unsplash.com

Добавим, что количество официально зарегистрированных безработных в крае в ноябре все же увеличилось, достигнув 11,7 тыс. человек, или 1,1%. Но пока неясно, можно ли это трактовать как начало новой тенденции.

А тем временем часть бизнеса оценивают экономические перспективы без оптимизма. Так, почти четверть топ-менеджеров (24%), опрошенных минэкономики края, прогнозируют снижение объемов производства в четвертом квартале (а всего опросили 107 руководителей).

33% ожидают снижения спроса на продукцию. 27% прогнозирует сокращение объема заказов на внутреннем рынке, а 37% - снижение прибыли. Что будет по факту и как изменится безработица? Поживем — увидим.

Поиск работы. unsplash.com.

5 фактов о рынке труда в Алтайском крае