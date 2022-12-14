14 декабря
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Экономика

«Свободных все меньше». Почему безработица в Алтайском крае достигла рекордно низкого уровня

В октябре официальная безработица в Алтайском крае достигла рекордно низкой за всю современную историю отметки и с начала года уменьшилась на 42%. Между тем, сокращение произошло вопреки всем прогнозам. И в начале, и в середине года большинство экспертов были уверены: санкции неизбежно приведут к сжатию экономики России и быстрому росту количества безработных. При таком раскладе Алтайский край вряд ли остался бы тихой гаванью. Почему этого не произошло, разбирался altapress.ru.

Рабочие руки очень востребованы.
Рабочие руки очень востребованы.
unsplash.com

Прогнозы

В марте 2022 года прогнозы звучали апокалиптически: с безработицей могут столкнуться до 10% экономически активного населения, предполагали самые горячие головы. А если случится каскадное банкротство компаний и гиперинфляция, показатель будет еще страшнее.

В мае одна из самых авторитетных экспертных организаций — Центр стратегических разработок — тоже выдала грустный прогноз: к концу года в 16 регионах безработица возрастет вдвое (относительно уровня января-марта), а в 53 регионах — минимум в 1,5 раза. Алтайский край был из тех, кому предстояло пережить рост в 1,5 раза.

И даже эксперты Минтруда России, обычно не склонные сеять панику, считали весьма вероятным рост безработицы осенью, писал «Коммерсантъ».

Рабочие профессии.
Рабочие профессии.
Pixabay.com

Факты

Однако в октябре в том же Минтруде России констатировали: ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Уровень регистрируемой безработицы — всего 0,8%. А по оценке Международной организации труда — 3,9%. Такого, что называется, старики не припомнят.

В Алтайском крае с официальной безработицей тоже все хорошо. Она плавно сокращалась весь год, достигнув в октябре самого низкого за всю современную историю уровня: 9 398 человек, или 0,8% к трудоспособному населению.

Для сравнения: на 1 января зарегистрированных безработных в крае было 16 272, то есть больше, чем в октябре, на 42%.

Поиск работы.
Поиск работы.
СС0

Спецоперация

Впрочем, в момент, когда эксперты объявили о грядущей катастрофе на рынке труда, ситуация действительно внушала тревогу. После начала военной спецоперации работодатели притормозили наем работников.

Если в феврале они наращивали количество вакансий, то в марте тенденция развернулась. Максимальный спад их активности наступил в апреле, рассказали altapress.ru в компании интернет-рекрутинга HeadHunter (hh.ru).

Так, в Алтайском крае количество вакансий в апреле сократилось в целом по рынку на 13% (к январю). А в «добыче сырья» — на 51%, в «медицине и фармацевтике» — на 11%, в таких сферах как «туризм, гостиницы, рестораны» и «строительство, недвижимость» — на 4%.

Востребованные кадры.
Востребованные кадры.
Altapress.ru

Однако уже в мае спад остановился. Предприятия адаптировались к шоку и, начиная с июня, их активность в поиске персонала снова начала расти.

При этом уход с рынка иностранных компаний к росту безработицы не привел. В HeadHunter объясняют это так.

Во-первых, часть компаний передали активы новым собственникам или топ-менеджерам, и люди снова начали работать на тех же местах, но под новым управлением. Во-вторых, многие из уволенных получили крупные выплаты — по 8−12 окладов, мотивации выходить на открытый рынок труда у них пока нет.

«Им важно перезагрузится и пережить стресс, накопленный еще с пандемии. Прогнозируем, что тенденция может измениться уже через полгода, ближе к весне, но число кандидатов будет невелико», — полагает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Рабочие руки очень востребованы.
Рабочие руки очень востребованы.
unsplash.com

Мобилизация

Надо сказать, что сильно осложнила наем персонала частичная мобилизация — по крайней мере, в первые недели. Соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, поскольку те звонят с неизвестных номеров. «По нашим данным, можно говорить о недозвоне почти в 50% случаев», — говорит Наталья Данина.

Но на поведение работодателей мобилизация повлияла мало. Количество вакансий в октябре сократилось в целом по Сибири на 1,4% (к сентябрю). В Алтайском крае — на 5,8%.

«Рынок труда отреагировал удивительным образом: мы увидели лишь небольшое снижение. Кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые „шоки“, реагируя на них все более сглажено», — объяснила Наталья Данина.

Рабочие руки очень востребованы.
Рабочие руки очень востребованы.
Altairegion22.ru

Экономика

Собственно, у алтайских работодателей не так много поводов сокращать наем работников. Ведь экономика продолжает расти: ее стимулирует рост гособоронзаказа, импортозамещение, госинвестиции и госпрограммы.

При этом «свободных» людей на рынке труда становится все меньше (почему — читайте здесь), и в Алтайском крае ситуация острее, чем во многих других регионах.

А в 2022-м дефицит стал еще жестче из-за сокращения притока трудовых мигрантов — они переориентировались на другие страны. Роль мобилизации и утечки мозгов за границу в этом деле еще предстоит оценить.

Ну, а в итоге предприятия «выгребли» с рынка труда все, что могли: рекордно низкая безработица — прямое следствие дефицита кадров. В восьми из 28 профессиональных сфер региона нехватка работников острейшая, объясняют эксперты hh.ru.

Самый жесткий кадровый голод — в «добыче сырья», где в октябре было подано лишь 0,2 резюме на одну вакансию. В «строительстве и недвижимости» — 0,5 резюме, в категории «рабочий персонал» — 0,6, «банки, инвестиции, лизинг» — 0,7, «медицина и фармацевтика» — всего 0,8, приводит данные hh.ru.

При этом комфортный для рынка труда показатель — пять резюме на одну вакансию, объясняют в hh.ru. В крае же он составляет лишь 3,7 в среднем по рынку.

Рабочие руки очень востребованы.
Рабочие руки очень востребованы.
unsplash.com

Оптимизация

По оценкам правительства края, в ноябре спрос на кадры оставался высоким. По некоторым профессиям квалифицированных рабочих он превышал предложение в 6−8 раз.

Между тем, Лилия Эсауленко отмечает тревожные признаки на рынке труда: сокращение спроса на персонал в профессиональных сферах, где раньше всегда была плюсовая динамика — например, в «добыче сырья» и «строительстве», в категории «рабочий персонал».

И, надо сказать, отдельные предприятия уже сообщают о новой кадровой стратегии. Так, представитель «Барнаульского пивзавода» рассказал в ходе экспертного совета «Алтапресса», что предприятие перестало нанимать новых работников вместо уволившихся. Нагрузку перераспределяют на оставшихся, и это уже привело к росту производительности труда.

«Работу эту мы начали в этом году, потому что люди стали массово увольняться и переходить на другие предприятия. И это не секрет — у нас далеко не самая большая зарплата. В некоторых отделах осталось буквально около половины от штатной численности. Пока работа всех устраивает», — рассказала Алена Вдовина, представитель БПЗ.

Рабочие руки очень востребованы.
Рабочие руки очень востребованы.
unsplash.com

Добавим, что количество официально зарегистрированных безработных в крае в ноябре все же увеличилось, достигнув 11,7 тыс. человек, или 1,1%. Но пока неясно, можно ли это трактовать как начало новой тенденции.

А тем временем часть бизнеса оценивают экономические перспективы без оптимизма. Так, почти четверть топ-менеджеров (24%), опрошенных минэкономики края, прогнозируют снижение объемов производства в четвертом квартале (а всего опросили 107 руководителей).

33% ожидают снижения спроса на продукцию. 27% прогнозирует сокращение объема заказов на внутреннем рынке, а 37% - снижение прибыли. Что будет по факту и как изменится безработица? Поживем — увидим.

Поиск работы.
Поиск работы.
unsplash.com.

5 фактов о рынке труда в Алтайском крае

  • Средняя зарплата, которую предлагали алтайские работодатели в октябре, составила в среднем 42 615 рублей, по данным hh.ru. Это больше, чем года назад, на 6%.
  • Средняя зарплата, предлагаемая работодателями в Сибирском федеральном округе, в октябре составляла 52 224 рублей.
  • Алтайский край по итогам III квартала попал в топ-10 регионов, где работники демонстрируют наибольшую уверенность в том, что им не грозит увольнение.
  • Особенно уверенно ощущают себя на рабочем месте представители профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (82% считают, что работодатель их не уволит), «Безопасность» (80%) и «туризм, гостиницы, рестораны» (76%).
  • Профицит кадров в Алтайском крае по итогам октября зафиксирован только в двух направлениях: начинающие специалисты и студенты (7,9 резюме на вакансию) и юристы (7,7).

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