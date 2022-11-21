Основной акционер знаменитого барнаульского оборонного завода скупает его акции у физлиц

Тульское «Конструкторское бюро приборостроения» («КБП»), входящее в госкорпорацию Ростех и владеющее почти 75% акций завода «Барнаултрансмаш», объявило о скупке его акций, находящихся у физических лиц. Судя по документам, представленным на сайте завода, столь крупный пакет акций к «КБП» перешел в конце лета. Ранее его предложение о скупке акций у миноритариев одобрил совет директоров завода.

Завод от «ГАЗа» к госкорпорации

«Барнаултрансмаш», один из старейших барнаульских заводов, как минимум с 2009 года принадлежал «Группе «ГАЗ» бизнесмена Олега Дерипаски. Но в 2020 году структура собственности стала меняться.

Так, в совете директоров «Барнаултрансмаша» появились представители «Курганмашзавода», входящего в Ростех (через НПО «Высокоточные комплексы») и «Объединенной машиностроительной группы» (ОМГ), выкупившей активы Дерипаски.

Но часть были избраны все же от компании «Военно-промышленной компании», бенефициаром которой, по данным «Интерфакса», является Дерипаска. Так или иначе — состав совета директоров, как правило, отражает структуру акционерного капитала.

А вот к «Конструкторскому бюро приборостроения имени академика Шипунова», «дочке» все того же НПО «Высокоточные комплексы», акции «Барнаултрансмаша» перешли 8 августа 2022 года, сообщается в документах о выкупе акций.

По данным на 9 сентября, «КБП» принадлежало 2 266 112 обыкновенных акций «Барнаултрансмаша» (84,33%) и 245 153 — привилегированных (33,63%). В целом это — 73,51% уставного капитала.

Правда, неясно, был ли 8 августа приобретен весь пакет в 2,5 млн акций или небольшой пакет «Конструкторское бюро» приобрело раньше.

Барнаултрансмаш. www. alt-prom.ru

Операция по скупке

Уже в сентябре «КБП» направил в совет директоров обязательное предложение о приобретении акций — собственник обязан предложить остальным акционерам продать ему акции после того, как его пакет превысит 30%, в соответствии со статьей 84.2 закона «Об акционерных обществах».

И 5 октября это предложение поступило в совет директоров «Барнаултрансмаша». В нем «КБП» сообщило о намерениях приобрести 420 928 обыкновенных акций «Барнаултрансмаша» и 483 907 привилегированных.

Цену выкупа определила независимая оценочная компания из Краснодара «Рутения», и она составила 752,61 рублей за акцию, что в 7,5 раз больше ее номинала (100 рублей).

Как указано в самом предложении о выкупе, именно по этой цене «Конструкторское бюро» приобрело акции «Барнаултрансмаша».

На заводе «Барнаултрансмаш». Altairegion22.ru

Рекомендовано принять предложение

Совет директоров «Трансмаша» предложение рассмотрел. И пришел к выводу: оно не нарушает требований законодательства. В итоге он рекомендовал акционерам принять предложение — то есть продать акции.

Как объяснили члены совета директоров, после завершения скупки количество акций в свободном обращении может существенно сократиться.

И «это может привести к существенному изменению ликвидности и рыночной стоимости акций АО «Барнаултрансмаш»» (цитируем по документу «"Рекомендации совета директоров акционерного общества Холдинговая компания «Барнаултрансмаш»».

При этом совет директоров обратил внимание и на то, что обязательное предложение от «КБП» порождает только право акционеров «Барнаултрансмаша» продать акции. Но не обязанность.

Предложение действует до 26 декабря, и чтобы им воспользоваться, надо заполнить ряд документов, опубликованы на сайте завода, и направить их по указанным там же адресам.

На «Барнаултрансмаше». Altairegion22.ru

Большие задачи

О планах «Конструкторского бюро приборостроения» относительно «Барнаултрансмаша» и его сотрудников в предложении о приобретении акций не сообщается, написал совет директоров в своих рекомендациях.

Между тем, сам завод в этом году уже не раз сообщал о больших перспективах. Так, журналисты краевого телеканала «Катунь 24» рассказали со ссылкой на руководство завода, что Минобороны России вдвое увеличило заказ для предприятия.

А в юбилейном видеоролике на страничке завода в соцсети «ВКонтакте» представитель предприятия говорит о планах еще более серьезных.

«Перед нами поставлены очень серьезные задачи, связанные с увеличением объема производства в 2,5−3 раза», — сказал Дмитрий Пенкин, директор «Барнаултрансмаша» по оптимизации производства.

В последнем номере заводской газеты руководство напоминает, как важно выполнить все планы по производству двигателей: «В условиях сегодняшних реалий они востребованы не меньше, чем в годы Великой Отечественной войны».

На заводе «Барнаултранмаш» в период пандемии. Altairegion22.ru

Методом последовательных приближений

Видимо, для решения новых масштабных задач на заводе уже трижды меняли генерального директора. Так, в январе завод возглавил Александр Александров. В июне его сменил Виктор Колокольцев.

А с 26 августа (по данным ЕГРЮЛ — с 2 сентября) гендиректором назначили Виктора Силивакина, уже возглавлявшего «Барнаултрансмаш» в 2013—2018 годах. Колокольцев с этой же даты занял пост заместителя гендиректора по производству, рассказала заводская газета «За Родину».

Виктор Силивакин. Анна Зайкова

Но, сяду о документам, совершенствование системы управленияпрожолжается. 31 октября на заводе должно было пройти внеочередное общее собрание акционеров, указано на сайте раскрытия корпоративной информации.

В повестке дня значилась передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации «Курганский машиностроительный завод» с 1 ноября и на три года. До этого, отметим, в годовых отчетах указывалось: эти полномочия исполняет гендиректор.

Кроме этого, акционерам предложили утвердить устав «Барнаултрансмаша» в новой редакции и переизбрать совет директоров. Но результаты этого собрания пока не опубликованы. Согласно ЕГРЮЛ гендиректором по-прежнему является Виктор Силивакин.

«Барнаултрансмаш». Анна Зайкова

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