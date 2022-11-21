Основной акционер знаменитого барнаульского оборонного завода скупает его акции у физлиц

Завод от «ГАЗа» к госкорпорации
«Барнаултрансмаш», один из старейших барнаульских заводов, как минимум с 2009 года принадлежал «Группе «ГАЗ» бизнесмена Олега Дерипаски. Но в 2020 году структура собственности стала меняться.
Так, в совете директоров «Барнаултрансмаша» появились представители «Курганмашзавода», входящего в Ростех (через НПО «Высокоточные комплексы») и «Объединенной машиностроительной группы» (ОМГ), выкупившей активы Дерипаски.
Но часть были избраны все же от компании «Военно-промышленной компании», бенефициаром которой, по данным «Интерфакса», является Дерипаска. Так или иначе — состав совета директоров, как правило, отражает структуру акционерного капитала.
А вот к «Конструкторскому бюро приборостроения имени академика Шипунова», «дочке» все того же НПО «Высокоточные комплексы», акции «Барнаултрансмаша» перешли 8 августа 2022 года, сообщается в документах о выкупе акций.
По данным на 9 сентября, «КБП» принадлежало 2 266 112 обыкновенных акций «Барнаултрансмаша» (84,33%) и 245 153 — привилегированных (33,63%). В целом это — 73,51% уставного капитала.
Правда, неясно, был ли 8 августа приобретен весь пакет в 2,5 млн акций или небольшой пакет «Конструкторское бюро» приобрело раньше.
Операция по скупке
Уже в сентябре «КБП» направил в совет директоров обязательное предложение о приобретении акций — собственник обязан предложить остальным акционерам продать ему акции после того, как его пакет превысит 30%, в соответствии со статьей 84.2 закона «Об акционерных обществах».
И 5 октября это предложение поступило в совет директоров «Барнаултрансмаша». В нем «КБП» сообщило о намерениях приобрести 420 928 обыкновенных акций «Барнаултрансмаша» и 483 907 привилегированных.
Цену выкупа определила независимая оценочная компания из Краснодара «Рутения», и она составила 752,61 рублей за акцию, что в 7,5 раз больше ее номинала (100 рублей).
Как указано в самом предложении о выкупе, именно по этой цене «Конструкторское бюро» приобрело акции «Барнаултрансмаша».
Рекомендовано принять предложение
Совет директоров «Трансмаша» предложение рассмотрел. И пришел к выводу: оно не нарушает требований законодательства. В итоге он рекомендовал акционерам принять предложение — то есть продать акции.
Как объяснили члены совета директоров, после завершения скупки количество акций в свободном обращении может существенно сократиться.
И «это может привести к существенному изменению ликвидности и рыночной стоимости акций АО «Барнаултрансмаш»» (цитируем по документу «"Рекомендации совета директоров акционерного общества Холдинговая компания «Барнаултрансмаш»».
При этом совет директоров обратил внимание и на то, что обязательное предложение от «КБП» порождает только право акционеров «Барнаултрансмаша» продать акции. Но не обязанность.
Предложение действует до 26 декабря, и чтобы им воспользоваться, надо заполнить ряд документов, опубликованы на сайте завода, и направить их по указанным там же адресам.
Большие задачи
О планах «Конструкторского бюро приборостроения» относительно «Барнаултрансмаша» и его сотрудников в предложении о приобретении акций не сообщается, написал совет директоров в своих рекомендациях.
Между тем, сам завод в этом году уже не раз сообщал о больших перспективах. Так, журналисты краевого телеканала «Катунь 24» рассказали со ссылкой на руководство завода, что Минобороны России вдвое увеличило заказ для предприятия.
А в юбилейном видеоролике на страничке завода в соцсети «ВКонтакте» представитель предприятия говорит о планах еще более серьезных.
«Перед нами поставлены очень серьезные задачи, связанные с увеличением объема производства в 2,5−3 раза», — сказал Дмитрий Пенкин, директор «Барнаултрансмаша» по оптимизации производства.
В последнем номере заводской газеты руководство напоминает, как важно выполнить все планы по производству двигателей: «В условиях сегодняшних реалий они востребованы не меньше, чем в годы Великой Отечественной войны».
Методом последовательных приближений
Видимо, для решения новых масштабных задач на заводе уже трижды меняли генерального директора. Так, в январе завод возглавил Александр Александров. В июне его сменил Виктор Колокольцев.
А с 26 августа (по данным ЕГРЮЛ — с 2 сентября) гендиректором назначили Виктора Силивакина, уже возглавлявшего «Барнаултрансмаш» в 2013—2018 годах. Колокольцев с этой же даты занял пост заместителя гендиректора по производству, рассказала заводская газета «За Родину».
Но, сяду о документам, совершенствование системы управленияпрожолжается. 31 октября на заводе должно было пройти внеочередное общее собрание акционеров, указано на сайте раскрытия корпоративной информации.
В повестке дня значилась передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации «Курганский машиностроительный завод» с 1 ноября и на три года. До этого, отметим, в годовых отчетах указывалось: эти полномочия исполняет гендиректор.
Кроме этого, акционерам предложили утвердить устав «Барнаултрансмаша» в новой редакции и переизбрать совет директоров. Но результаты этого собрания пока не опубликованы. Согласно ЕГРЮЛ гендиректором по-прежнему является Виктор Силивакин.
10 фактов о «Барнаултрансмаше»
- Создан в Барнауле на базе эвакуированных Харьковского и Сталинградского тракторных заводов, Кировского и Ленинградского дизельных заводов.
- Первый дизельный двигатель собран и испытан 6 ноября 1942 года, в 2022 году завод отметил 80 лет.
- Первый директор завода — Дмитрий Иосифович Толмачев. Второй — Николай Григорьевич Чудненко, чьим именем названа улица в Барнауле.
- Каждый пятый танк СССР во время войны имел двигатель «Трансмаша».
- По данным Союза промышленников, поставляет продукцию для нужд обороны: Главному автобронетанковому управлению, инженерным войскам и ПВО, морякам и пограничникам.
- Две трети бронетанковой техники российской армии оснащена двигателями завода «Барнаултрансмаша».
- Выпускает гражданскую продукцию и запчасти к ней: промышленные, тепловозные, стационарные судовые дизели и дизельгенераторные установки разных модификаций.
- Ведет глубокое техническое обновление станочного парка: в 2021 году объем инвестиций составил 122,9 млн рублей, указывает годовой отчет за 2021 год.
- По итогам 2021 года занял 34-е место в топ-100 крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края.
- Входит в число системообразующих организаций Алтайского края.