Новый генеральный директор возглавил «Барнаултрансмаш»

Александр Александров стал генеральным директором завода «Барнаултрансмаш». Такое решение 29 декабря 2021 года принял совет директоров предприятия.

Трудовой договор с новым руководителем подписали на три года. Кандидатуру поддержали все члены совета директоров, сообщает «Толк» со ссылкой на базу «Спарк-Интерфакс».

Никаких подробностей о новом начальнике не сообщается, а на сайте завода информацию о руководстве еще не обновили.

Известно, что предыдущий генеральный директор Александр Дунюшкин приехал в Барнаул из Ярославля, где работал на предприятии «Автодизель».

«Барнаултрансмаш» создан в Барнауле в 1992 году и занимается производством двигателей внутреннего сгорания.