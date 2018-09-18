«Барнаултрансмаш» возглавит технический директор «Автодизеля»

Новый руководитель вступит в должность 19 сентября. Ранее Андрей Дунюшкин занимал пост технического директора ПАО «Автодизель"(Ярославский моторный завод группы «ГАЗ»).

«Интерфакс» отмечает, что действующий гендиректор «Барнаултрансмаша» Виктор Силивакин, у которого 18 сентября станет последним рабочим днем на предприятии, вернется в Ярославль. Представитель барнаульского завода отметил, что он «займет руководящую должность на Ярославском моторном заводе». Однако какую именно, не уточнили.

Из сообщения трансмаша следует, что полномочия Силивакина будут прекращены досрочно на основании его личного заявления. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он возглавлял завод более пяти лет — с февраля 2013 года.

Справка

«Барнаултрансмаш» создан в Барнауле в 1992 году и занимается производством двигателей внутреннего сгорания. Выручка предприятия по итогам 2017 года составила 1 млрд 894,7 млн рублей, а чистая прибыль — 55,9 млн рублей.