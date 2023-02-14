На Алтае начали выпускать уникальный продукт из сыра с плесенью и испанского шоколада

«Логовская сыроварня» в Первомайском районе в начале февраля запустило производство шоколадных трюфелей с сыром. Предприятие при участии кондитеров разработало рецептуру и планирует реализовать продукт не только через магазины, но и кафейнях и ресторанах.

«Специалисты при участии барнаульских кондитеров на протяжении нескольких месяцев работали над технологией производства — выбирали сорта сыра, подходящие для трюфелей, меняли соотношение доли сыра, экспериментировали с видами шоколада», — отмечает руководитель «Логовской сыроварни» Антон Жданов.

В итоге линейка сырных трюфелей сформировалась из пяти наименований, это трюфель с сыром «Горный Резерв» (период созревания 12 месяцев), с сыром «Чеддер» (период созревания 12 месяцев), с сыром «Буренкаас Вилладж с пажитником», «Буренкаас Вилладж с алтайскими травами» и сыром «Монтенблун» с голубой плесенью.

Каждая конфета состоит из не менее чем 50% сыра от «Логовской сыроварни», испанского шоколада, сливок, какао-масла.

Чем еще занимается предприятие

В настоящее время продукция представлена в торговых сетях региона и фирменной розничной сети «Логовская сыроварня», которая также активно развивается. Количество собственных магазинов выросло с шести до 20 торговых точек, восемь из которых успешно функционируют в Новосибирске.

Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин

В планах — расширить представленность конфет в кофейнях, ресторанах Барнаула, Новосибирска, Горно-Алтайска.

Предприятие, основанное пять лет назад, одним из первых в Алтайском крае запустило выпуск сыров «Моцарелла», «Буррата», «Страчателла», «Халлуми», «Скаморца». Кроме того завод производит выдержанные сыры, срок созревания которых составляет 18 месяцев, цельномолочную продукцию.