Опрос: какое питание для детей мамы Барнаула считают правильным

Наталья Сычева,

заведующая отделом культурных программ краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова:

— Когда заходит разговор о правильном питании, многие забывают про один из главных принципов: есть те продукты, которые выращены или произведены в том регионе, где вы живете. Такие продукты, как правило, проходят через строгий контроль, особенно если речь идет о детском питании, в них не содержатся "чужеродные" компоненты, которые могут вызвать аллергию. У меня уже довольно взрослые детки, но тем не менее принципы правильного и полноценного питания школьников никто не отменял. Мои дети не питаются в школьной столовой — я готовлю им гамбургеры из прекрасного мяса алтайской птицы, зелени и овощей, как правило, из наших тепличных хозяйств. Ни с чем не сравнятся молочные продукты и крупы Алтая.

Елена Мерещак,

председатель совета краевой организации "Мамочки22":

— Сына с рож­дения старались кормить правильно, прикорм начинали с овощей. Думаю, это позитивно повлияло на то, что он до сих пор любит овощи и ест их как в сыром, так и в приготовленном виде. В еде предпочитаем вареное, печеное, минимум пережаренного, жирного и сладкого. Кормим ребенка мясом далеко не каждый день, отдавая предпочтение мясу птицы алтайского производства и рыбе. Маленькую дочку знакомили с пищей по такому же сценарию.

Виктория Гальцева,

актриса Алтайского театра музыкальной комедии: