«Раньше это была гордость»: почему алтайские производители отправляют на пенсию сыр «Советский»

В Алтайском крае постепенно сокращается производство сыра под брендом «Советский». Покупателей привлекают другие торговые марки, а сети, в свою очередь, четко следуют предпочтениям клиента. По оценке местного союза сыроделов, еще десятилетие и о былом флагмане вообще забудут.

О том, что сыру «Советскому» можно присваивать статус исчезающего вида, altapress.ru сообщил генеральный директор компании «Киприно», президент отраслевого объединения Денис Зюзин.

По его словам, целевая аудитория этого продукта постепенно сокращается. Молодому поколению не особо интересны продукты, связанные с советским прошлым.

Денис Зюзин,

президент Союза сыроделов Алтайского края:

Про «Советский» скоро все забудут. Во многих сетях эту позицию уже вывели, она не живет и не интересна. Этот сыр для тех, кому от 45 лет и старше. Все остальные возрастные группы потребителей продукты советской эпохи уже не воспринимают. Раньше это была гордость, теперь — легенда. На рынке много современных раскрученных брендов и торговых марок, к которым молодежь хорошо относится.

Действительно ли в крае стали меньше выпускать сыра «Советский», в профильном управлении по пищевой промышленности оперативно уточнить не смогли.

Праздник сыра. Барнаул , 18 августа 2017 года. Олег Богданов

В ведомстве отметили, что производством этого вида занимаются крупные игроки, такие как БМК и «Киприно», а также несколько заводов в предгорной части края, откуда «Советский» в принципе и родом.

О чем говорят на местах

На «Алтайском маслосырзаводе» «Советский» по-прежнему входит в категорию лидеров. Предприятие отправляет этот сыр в основном в Европейскую часть страны, где есть платежеспособный спрос.

Директор завода Ольга Воронкова отмечает, что с точки зрения качества и полезных свойств «Советский» до сих пор является непревзойденным.

«Белок из этого сыра усваивается в организме лучше всего. Не случайно в советское время его каждый день давали на завтрак детям в детсадах», — объяснила Ольга Воронкова.

Она полагает, что спрос на сыр «Советский» снижается по другой причине.

Сыр «Советский» из Омской области Из архива редакции

В Омской области и Подмосковье есть производители, которые вопреки действующему патенту выпускают данный продукт из несыропригодного молока, тем самым нарушая принципы добросовестной конкуренции.

Ольга Воронкова,

генеральный директор «Алтайского маслосырзавода»:

Меня раньше постоянно спрашивали: «А почему этот сыр стоит дешевле?». Объяснять надоело, и я начала говорить: «Хотите — покупайте их сыр».

Как защитить свой бренд

Между тем, за алтайскими производителями сохраняется единоличное право использовать коллективный товарный знак «Советский». В 2012 году он закреплен за местным союзом сыроделов, в который на сегодняшний день входят 16 предприятий.

В 2015 году объединение даже проводило проверки качества сыра, выпускаемого под общим брендом. Оказалось, что далеко не все производители делают его правильно.

Праздник сыра. Барнаул , 18 августа 2017 года. Олег Богданов

Затем эта работа постепенно сошла на нет. В 2021 году срок действия коллективного знака заканчивается.