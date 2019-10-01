Стало известно, когда «Киприно» запустит крупный сырзавод за 1 млрд рублей

Компания «Киприно», одна из крупнейших производителей сыров в Алтайском крае, откладывает запуск нового производства в селе Троицкое. Об этом altapress.ru сообщил гендиректор Денис Зюзин. Ранее завершить крупный инвестиционный проект стоимостью 1,1 млрд рублей в компании планировали в сентябре.

По словам Дениса Зюзина, в настоящий момент продолжается монтаж оборудование. Полностью завершить работы удастся примерно через 3−4 месяца.

Новое производство «Киприно» будет включать сырный цех мощностью переработки 120 тонн молока в сутки и сырохранилище площадью 4 тыс. кв м. Оба объекта объединят под одной крышей.

Это уже вторая очередь реконструкции предприятия «Троицкий маслосыродел» — первую завершили в 2016 году. Тогда мощности завода по переработке сырья выросли с 80 до 120 тонн молока в сутки.

Что будут выпускать на новом предприятии?

На новых мощностях «Киприно» будет выпускать элитные сыры с высокими потребительскими свойствами. Срок созревания у таких сыров может составлять до шести месяцев.

Киприно строит в Троицком новый сырный цех Анна Зайкова

Николай Медведев,

технический директор компании «Киприно» ( январь 2019 года):

Это будут принципиально новые технологии, революционные методы ухода за сыром, поддержания климатических условий. Новое производство станет гордостью нашей компании. Здесь будет много оборудования, которого в России еще нет.

Компания «Киприно» запустила новый завод по фасовке сыра Пресс-служба Алтайпищепрома

Сейчас в структуре компании функционируют три сырзавода в Шелаболихинском, Троицком и Третьяковском районах. В августе прошлого года «Киприно» запустило в Барнауле современный цех по фасовке продукции.