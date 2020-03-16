В Алтайском крае в разгар сахарного кризиса побили рекорд по его производству

14 марта единственный на Алтае сахарный завод, находящийся в селе Черемное Павловского района, закончил сезон переработки сахарной свеклы. Результаты рекордные — 189 тысячи тонн сахара, что на 35,8% выше уровня сезона 2018 — 2019 годов.

Как сообщает официальный сайт региона, в 2019 году посевные площади сахарной свеклы в крае составили 27,5 тыс. га, или 117,6% к 2018 году, валовой сбор составил более 1,2 млн тонн, что почти на 50% больше, чем годом ранее.

Планомерная инвестиционная деятельность «Черемновского сахарного завода» в период с 2011 по 2019 год позволила увеличить производственную мощность с 2,9 до 5,8 тысячи тонн переработки свеклы в сутки.

Производство сахара в регионе демонстрирует стабильно положительную динамику в последние годы и полностью закрывает внутренние потребность в нем.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья Анна Зайкова

Произведенный в Алтайском крае сахар реализуется также в регионах Сибири и Дальнего Востока, а свекловичный жом, получаемый в результате переработки сахарной свеклы, в 2019 году экспортировался в Казахстан, Латвию и Финляндию.

Рекордные дня себя показатели «Черемновский сахарный завод» сумел преодолеть не в самые лучшие времена: из-за перепроизводства цены на готовую продукцию существенно снизились. Низкая рентабельность привела к тому, что с конца 2018 года в России закрылись пять предприятий, выпускавших сахар.