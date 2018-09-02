В Барнауле на гастрономическом фестивале под дождем выстроились очереди за колбасой и мясом

В этом году свою продукцию на «Дне мясного гурмана» представили 10 крупнейших производителей края из Барнаула, Бийска, Алейска, Камня-на-Оби, Залесовского, Павловского и других районов. Всего же предприятий, занимающихся комплексной мясопереработкой, в регионе более 300. Татьяна Зеленина, руководитель Алтайпищепрома, объяснила: участие компаний в фестивале никто не ограничивал. Однако выставится решил тот, кто увидел в этом свой интерес.
Павел Крайняк,
директор компании «Барнаульский пищевик»:
Наша главная поддержка — это лояльность потребителя. И все мероприятия, которые мы проводим, нацелены на то, чтобы ее завоевать. Мы хотим, чтобы люди ели алтайские продукты.
Помимо традиционного ассортимента — колбас, сосисок и других мясных продуктов в этом году предприятия представили различные блюда, приготовленные на барбекю прямо во время фестиваля. Шеф-повара тут же рассказывали собравшимся, как все это лучше приготовить в домашних условиях. Народу на таких мастер-классах было так много, что не протолкнешься.
В этом году на «Дне мясного гурмана» был большой выбор шашлыка, увесистая порция которого стоила всего 150 рублей, стейков на гриле. Компания «Народный продукт» пошла дальше и зажарила на вертеле пару баранов.
Наверно впервые за 11 лет существования праздника он действительно был интересным и разнообразным: на сцене постоянно проводили постоянные розыгрыши, выступали коллективы, звучала музыка.
Несколько площадок организаторы предусмотрели для детей, которые толпами вместе с родителями шли на «День мясного гурмана».
Вечером посетителей фестиваля ожидал концерт кавер-группы «25 кадр» и фейерверк.