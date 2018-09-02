В Барнауле на гастрономическом фестивале под дождем выстроились очереди за колбасой и мясом

1 сентября на нулевом километре краевой столицы прошел «День мясного гурмана». Впервые за 11 лет мероприятие проводили в формате гастрономического фестиваля с разнообразными развлекательными площадками, музыкой и фейерверком. Раньше оно проходилось как ярмарка. Несмотря на дождливую погоду, людей на празднике было много. У палаток с яствами выстраивались очереди.

В этом году свою продукцию на «Дне мясного гурмана» представили 10 крупнейших производителей края из Барнаула, Бийска, Алейска, Камня-на-Оби, Залесовского, Павловского и других районов. Всего же предприятий, занимающихся комплексной мясопереработкой, в регионе более 300. Татьяна Зеленина, руководитель Алтайпищепрома, объяснила: участие компаний в фестивале никто не ограничивал. Однако выставится решил тот, кто увидел в этом свой интерес.

Павел Крайняк,

директор компании «Барнаульский пищевик»:

Наша главная поддержка — это лояльность потребителя. И все мероприятия, которые мы проводим, нацелены на то, чтобы ее завоевать. Мы хотим, чтобы люди ели алтайские продукты.

Помимо традиционного ассортимента — колбас, сосисок и других мясных продуктов в этом году предприятия представили различные блюда, приготовленные на барбекю прямо во время фестиваля. Шеф-повара тут же рассказывали собравшимся, как все это лучше приготовить в домашних условиях. Народу на таких мастер-классах было так много, что не протолкнешься.

В этом году на «Дне мясного гурмана» был большой выбор шашлыка, увесистая порция которого стоила всего 150 рублей, стейков на гриле. Компания «Народный продукт» пошла дальше и зажарила на вертеле пару баранов.

Публикация от Алтайские продукты (@altayprod22) 31 Авг 2018 в 8:22 PDT

Наверно впервые за 11 лет существования праздника он действительно был интересным и разнообразным: на сцене постоянно проводили постоянные розыгрыши, выступали коллективы, звучала музыка.

Несколько площадок организаторы предусмотрели для детей, которые толпами вместе с родителями шли на «День мясного гурмана».

Публикация от Алтайские продукты (@altayprod22) 1 Сен 2018 в 7:05 PDT

Вечером посетителей фестиваля ожидал концерт кавер-группы «25 кадр» и фейерверк.