Известные на Алтае айтишники-сыроделы будут выпускать твердый сыр в черном латексе

К середине ноября «Новоалтайский маслосырзавод», принадлежащий известной в крае семье Газукиных, планирует выпустить первую партию нового сыра «Раут». Продукт произведен по технологии твердых сыров со сроком созревания 60 дней.

По словам Ивана Газукина, исполнительного директора «Новоалтайского маслосырзавода», первая партия «Раута», упакованного в стильный черный латекс, составит около 500 кг. Сейчас сыр находится на созревании.

Уже известно, что весь объем будет отправлен по предзаказу в Москву.

В настоящее время 95% своей продукции предприятие отправляет в европейскую часть страны и только небольшая часть продается внутри региона. В апреле нынешнего года сырзавод начал работать с местной торговой сетью «Мария-Ра». Сейчас ведутся переговоры с «Магнитом» и «Лентой».

Если все получится, продажи новоалтайского сыра внутри региона увеличатся.

В начале года на предприятии установили новое оборудование по приемке молока, увеличив мощности до 40 тонн в сутки.

Что известно о предприятии?