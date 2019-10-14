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Алтайские продукты

Известные на Алтае айтишники-сыроделы будут выпускать твердый сыр в черном латексе

К середине ноября «Новоалтайский маслосырзавод», принадлежащий известной в крае семье Газукиных, планирует выпустить первую партию нового сыра «Раут». Продукт произведен по технологии твердых сыров со сроком созревания 60 дней.

Покровская сыроварня в Новоалтайске
Покровская сыроварня в Новоалтайске
Анна Зайкова

По словам Ивана Газукина, исполнительного директора «Новоалтайского маслосырзавода», первая партия «Раута», упакованного в стильный черный латекс, составит около 500 кг. Сейчас сыр находится на созревании.

Уже известно, что весь объем будет отправлен по предзаказу в Москву.

В настоящее время 95% своей продукции предприятие отправляет в европейскую часть страны и только небольшая часть продается внутри региона. В апреле нынешнего года сырзавод начал работать с местной торговой сетью «Мария-Ра». Сейчас ведутся переговоры с «Магнитом» и «Лентой».

Если все получится, продажи новоалтайского сыра внутри региона увеличатся.

В начале года на предприятии установили новое оборудование по приемке молока, увеличив мощности до 40 тонн в сутки.

Что известно о предприятии?

  • «Новоалтайский маслосырзавод» (ранее он назывался «Покровская сыроварня», — прим. ред) в 2018 году запустила семья известного на Алтае IT-предпринимателя Дениса Газукина. Производством руководят его брат и отец. Инвестиции в запуск предприятия составили более 200 млн рублей. Все средства — частные.
  • Сырзавод стал первым работающим предприятием, которое разместился в созданной в Новоалтайске территории опережающего социально-экономического развития.
  • Почти все свои сыры предприятие отгружает в Москву и Санкт-Петербург. Завод выпускает несколько наименований полутвердого сыра с добавлением грецкого и кедрового орехов, топленого молока и других ингредиентов. Недавно Газукины начали делать зеленый сыр с васаби.
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