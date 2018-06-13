На трассах Алтайского края массово установят камеры против нарушителей

Как уточнили в ведомстве, камеры смонтируют на 15 участках двух трасс — Р-256 ("Чуйский тракт") и А-322 (Барнаул-Рубцовск-граница с Казахстаном). На некоторых участках установят по два комплекса — чтобы следить за движением в обоих направлениях. Оборудование будет фиксировать тех, кто превышает скорость и выезжает на встречную полосу в нарушение ПДД.

При выборе мест для установки комплексов специалисты учтут аварийность, оживленность движения и трафик пешеходов.

На покупку и монтаж необходимого оборудование УПРДОР "Алтай" получил 83 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, в Барнауле этим летом установят еще 14 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. О том, как работает эта система, сколько штрафов выписывают с ее помощью и помогает ли она сделать дороги безопаснее, читайте в нашем материале.

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