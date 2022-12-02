2 декабря
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Автоновости

А во лбу звезда горит. Что за яркий шоумобиль продают за 120 тыс. рублей в Барнауле

Ярко-желтый «Запорожец» продают за 120 тыс. рублей в Барнауле. Раньше его использовали в различных шоу. Объявление размещено на drom.ru.

Запорожец 1967 года выпуска за 120 тыс. рублей
Запорожец 1967 года выпуска за 120 тыс. рублей
Drom.ru

«Запорожец» сразу притягивает внимание. Одна его желтого цвета, а другая — красного. Капот украшает красная звездочка.

Продавец рассказывает, что автомобиль участвовал в разных шоу, поэтому продает его как шоумобиль.

Несмотря на почтенный возраст, запорожец на ходу. Но долгое время его не использовали.

«Ждет хозяина, который вдохнет в него новую жизнь», — говорится в объявлении

У автомобиля бензиновый двигатель на 0,9 л и 30 лошадиных сил, а также механическая коробка передач. Его максимальная скорость — 105 км/ч. По паспорту, он потребляет 5,5 л в смешанном цикле.

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