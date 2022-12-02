А во лбу звезда горит. Что за яркий шоумобиль продают за 120 тыс. рублей в Барнауле

Ярко-желтый «Запорожец» продают за 120 тыс. рублей в Барнауле. Раньше его использовали в различных шоу. Объявление размещено на drom.ru.

Запорожец 1967 года выпуска за 120 тыс. рублей

«Запорожец» сразу притягивает внимание. Одна его желтого цвета, а другая — красного. Капот украшает красная звездочка.

Продавец рассказывает, что автомобиль участвовал в разных шоу, поэтому продает его как шоумобиль.

Несмотря на почтенный возраст, запорожец на ходу. Но долгое время его не использовали.

«Ждет хозяина, который вдохнет в него новую жизнь», — говорится в объявлении

У автомобиля бензиновый двигатель на 0,9 л и 30 лошадиных сил, а также механическая коробка передач. Его максимальная скорость — 105 км/ч. По паспорту, он потребляет 5,5 л в смешанном цикле.