А во лбу звезда горит. Что за яркий шоумобиль продают за 120 тыс. рублей в Барнауле

«Запорожец» сразу притягивает внимание. Одна его желтого цвета, а другая — красного. Капот украшает красная звездочка.
Продавец рассказывает, что автомобиль участвовал в разных шоу, поэтому продает его как шоумобиль.
Несмотря на почтенный возраст, запорожец на ходу. Но долгое время его не использовали.
«Ждет хозяина, который вдохнет в него новую жизнь», — говорится в объявлении
У автомобиля бензиновый двигатель на 0,9 л и 30 лошадиных сил, а также механическая коробка передач. Его максимальная скорость — 105 км/ч. По паспорту, он потребляет 5,5 л в смешанном цикле.
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