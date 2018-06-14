Как алтайские дорожники сбивают техникой мишени и забрасывают мячи в сетку

В Павловском районе более ста дорожников Алтайского края соревновались в профессиональном мастерстве. Состязания получились масштабными и зрелищными.
Организаторы подготовили целую серию испытаний для специалистов разного профиля. Например, машинисты погрузчиков должны были маневрировать в заданном коридоре и погрузить небольшой бетонный куб в мишень-корзину, а затем поднять мяч с площадки и выгрузить его в сетку, максимально подняв ковша. И все это - на время.
Водители экскаваторов сбивали закрепленным на ковше отвесом мишени - дорожные конусы. Кроме того, им нужно было сделать откос насыпи с заданным уклоном. Жюри оценивало время, аккуратность и правильность работы.
Также конкурс выявил тех, кто лучше всего управляется с бульдозерами, грейдерами и самосвалами.
Василий Мотуз,
начальник "Алтайавтодора":
— Мы проводим конкурс "Лучший по профессии" в 15-й раз. Ежегодно в нем участвуют не только наши работники, но и гости из других регионов. Так, в прошлом году мы обменивались опытом и знаниями с кубанскими дорожниками, в этом году, – с новосибирскими.
Факт
Конкурс профмастерства дорожники посвятили 100-летию заслуженного строителя РСФСР, участника Великой Отечественной Николая Александрова, руководившего "Алтайавтодором" с 1957 по 1976 годы.
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