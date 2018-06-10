Автоновости

В Барнауле благоустроят Змеиногорский тракт

Сегодня, 11:22.
Автоновости

В Барнауле займутся благоустройством автодороги на Змеиногорском тракте, сообщает "Алтайская правда". Вдоль дороги выкосили траву и провели обрезку деревьев.

Дорожный ремонт.
Дорожный ремонт. Фото : barnaul.org.

Комиссия объехала объекты придорожного сервиса, расположенные на Змеиногорском тракте. Владельцам поручили исправить недочеты и подготовить проекты по обновлению освещения, нанесению дорожной разметки и другие.

Вдоль автодороги планируют организовать цветочное оформление.

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