В Барнауле благоустроят Змеиногорский тракт

В Барнауле займутся благоустройством автодороги на Змеиногорском тракте, сообщает "Алтайская правда". Вдоль дороги выкосили траву и провели обрезку деревьев.
Комиссия объехала объекты придорожного сервиса, расположенные на Змеиногорском тракте. Владельцам поручили исправить недочеты и подготовить проекты по обновлению освещения, нанесению дорожной разметки и другие.
Вдоль автодороги планируют организовать цветочное оформление.
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