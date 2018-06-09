В День России на несколько часов перекроют центр Барнаула

На площади Советов пройдет II Открытый чемпионат Барнаула по дуатлону. С 10:30 до 14 часов перекроют четную и нечетную стороны проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя.

Также во время проведения мероприятий на главной сцене города запретят движение транспорта в районе площади Сахарова. Участок проспекта Социалистического в границах улиц Молодежной и Мерзликина закроют с 14 до 22:30 часов.

Изменится схема движения автобусов. Ее можно увидеть здесь.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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