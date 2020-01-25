Алтайская ГИБДД сообщила о новых перекрытиях дорог

Из-за осложнений погодных условий закрыли трассы:
- с 9:30 «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан» от с. Поспелиха до с. Курья (с 0 км по 64 км);
- с 10:30 «Алейск-Чарышское» от г. Алейск до с. Чарышское (с 0 км по 73 км).
Госавтоинспекция призывает с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и настоятельно рекомендует воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном транспорте.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;