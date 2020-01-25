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Автоновости

Алтайская ГИБДД сообщила о новых перекрытиях дорог

25 января в Алтайском крае вновь перекрыли несколько автодорог. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Метель на трассе, МЧС.
Метель на трассе, МЧС.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Из-за осложнений погодных условий закрыли трассы:

  • с 9:30 «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан» от с. Поспелиха до с. Курья (с 0 км по 64 км);
  • с 10:30 «Алейск-Чарышское» от г. Алейск до с. Чарышское (с 0 км по 73 км).

Госавтоинспекция призывает с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и настоятельно рекомендует воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном транспорте.

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
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