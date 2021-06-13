Алтайская пенсионерка сама нанесла дорожную разметку и зебру

В Бийске пенсионерка вышла не перекресток, чтобы разметить дорогу. Также женщина нарисовала зебру и покрасила крышки люков.

Разметку пенсионерка нанесла на перекрестке ул. Ломоносова и Пугачева. Видео опубликовали в сообществе «ЧП Бийск».

Женщина нарисовала разметку в Бийске. Скриншот видео vk.com/chp.biysk

Подписчики надеются, что это не новый подрядчик, нанятый мэрией, а активную женщину не оштрафуют за инициативность.

Ранее за взятку попался бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Следствие полагает, что в 2020 году министр получил взятку от директора одной из компаний, которая занимается нанесением дорожной разметки.