Алтайская пенсионерка сама нанесла дорожную разметку и зебру

Разметку пенсионерка нанесла на перекрестке ул. Ломоносова и Пугачева. Видео опубликовали в сообществе «ЧП Бийск».
Женщина нарисовала разметку в Бийске.
Скриншот видео vk.com/chp.biysk
Подписчики надеются, что это не новый подрядчик, нанятый мэрией, а активную женщину не оштрафуют за инициативность.
Ранее за взятку попался бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Следствие полагает, что в 2020 году министр получил взятку от директора одной из компаний, которая занимается нанесением дорожной разметки.