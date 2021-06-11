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Происшествия

Экс-министра транспорта Алтайского края задержали за особо крупную взятку

Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали по подозрению в получении взятки более 5 млн рублей. Речь идет об ушедшем ранее в отставку Александре Дементьеве.

Задержание Александра Дементьева.
Задержание Александра Дементьева.
Скриншот оперативной съемки

Бывшему чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе).

В 2020 году министр получил взятку от директора одной из компаний, которая занимается нанесением дорожной разметки, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

«Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ», — пояснили в ведомстве.

Преступление выявили оперативники ФСБ России по Алтайскому краю.

Бывший министр задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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