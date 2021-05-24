Министр транспорта Алтайского края уходит в отставку

Глава минтранса Алтайского края Александр Дементьев написал заявление об увольнении, сообщает « Политсибру » со ссылкой на источники. В ведомстве информацию подтверждают.

Увольнение может быть связано с семейными обстоятельствами и переездом в другой регион.

По данным источников, кандидата на освободившуюся должность в правительстве края пока нет. Временно исполнять обязанности главы ведомства пока будет замминистра Валерий Никитюк.

Должность министра транспорта Алтайского края Александр Дементьев занимал с октября 2018 года.

Александр Дементьев. Дмитрий Проскурин.

Еще в конце 2000-х Дементьев руководил транспортным комитетом в администрации Барнаула, но в 2010 году уволился, был гендиректором СРО «Дорожники Алтая», замначальника управления по ЖКХ, первым замом гендиректора «Газпром газораспределение Барнаул».

Потом переехал в Воронеж, откуда снова вернулся на Алтай.

После назначения Дементьева на пост министра altapress.ru публиковал 14 откровенных цитат с его первой большой встречи с журналистами.