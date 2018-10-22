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Кто такой Александр Дементьев, новый министр транспорта Алтайского края

Министром транспорта Алтайского края стал Александр Дементьев. С 2017 года он работал в Счетной палате РФ, а до этого руководил департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Александр Дементьев.
Александр Дементьев.
Анна Зайкова, altapress.ru

Что известно об Александре Дементьеве

Александру Геннадьевичу Дементьеву 43 года.

Родился в 1975 году в Восточно-Казахстанской области.

В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет.

В 2001 — Алтайский государственный университет (юридический факультет).

В 2011 — «Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В конце 2000-х он руководил транспортным комитетом в администрации Барнаула, но в 2010 году уволился. Потом был гендиректором СРО «Дорожники Алтая», замначальника управления по ЖКХ, первым замом гендиректора «Газпром газораспределение Барнаул».

Потом переехал в Воронеж.

Работа в Воронеже

В 2014 году Дементьев назначен исполняющим обязанности руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог администрации Воронежской области. Чуть тоже он стал руководителем департамента.

На посту Дементьева несколько раз публично отчитывал губернатор области Алексей Гордеев. Его не устраивала организация ремонта трасс — из-за ремонта асфальта в городе образовывались пробки, сообщал «Регнум».

Также Александр Дементьев оказался в центре внимания СМИ, когда назначил супругу на должность начальника отдела лаборатории центра дорожного строительства «Дорога». Центр работал с департаментом в тесной связке, и возникли подозрения в том, что «Дорога» получит преференции со стороны департамента, писал «Блокнот Воронеж». Гендиректор ЦДС «Дорога» Валерий Кочегаров выступал в СМИ с заявлением, что претензий к работе Дементьевой нет, а алтайские коллеги характеризовали ее как ответственного, неподкупного работника. Официальных подтверждений преференций не было, но после давления в СМИ жена вынуждена была уволиться.

Ремонт дороги в районе села Батурово.
Ремонт дороги в районе села Батурово.
altdor.ru

По данным местного «Обозревателя», под конец воронежского периода карьеры Александра Дементьева интерес к его деятельности проявляли специалисты управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области.

Интернет-газете «Воронежское время» в правоохранительных органах сообщили, что о каких-либо проверках и претензиях в адрес Александр Дементьева им ничего неизвестно. Подтверждений интереса правоохранителей к Дементьеву воронежские СМИ не предоставляли.

В апреле 2017 года Александр Дементьев покинул пост по собственной инициативе.

Счетная палата

С 2017 года работал замначальника инспекции Счетной палаты РФ. В его компетенцию входил внешний государственный аудит (контроль) в пределах компетенции Счетной палаты.

14.00: обновлена биография.

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