Алтайские дорожники рассказали, как продлили жизнь старым трубам еще на полвека

Инновационную технологию ремонта применили на участке трассы в Республике Алтай. За сезон там починили 28 искусственных сооружений.
Со временем целостность швов между железобетонным звеньями трубы нарушается, вода размывает земполотно и в нем образуются пустоты. В итоге это приведет к разрушению дороги.
Инновационная технология, которую применили дорожники в этом сезоне, представляет собой санацию водопропускных труб с помощью светополимерного тканевого фотоотверждаемого рукава.
К тому же, это позволяет проводить работы без закрытия движения и ограничения скоростного режима и быстрее, чем традиционным методом.
«Способ основан на создании внутри трубы сплошной оболочки, состоящей из композитных материалов с полимерной матрицей. То есть герметичный рукав соединяет все звенья трубы в единую конструкцию», — объяснил директор подрядной организации Максим Перфильев.
Ранее дорожники обновили километр дороги в Алтайском крае по новой технологии укрепления грунта.