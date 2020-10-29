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Алтайские дорожники рассказали, как продлили жизнь старым трубам еще на полвека

На Чуйском тракте отремонтировали водопропускные трубы, которые были построены еще в 60-е годы. После ремонта они прослужат еще не менее 50 лет, уверены специалисты Упрдор «Алтай».

Водопропускные трубы на Чуйском тракте.
Водопропускные трубы на Чуйском тракте.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Инновационную технологию ремонта применили на участке трассы в Республике Алтай. За сезон там починили 28 искусственных сооружений.

Со временем целостность швов между железобетонным звеньями трубы нарушается, вода размывает земполотно и в нем образуются пустоты. В итоге это приведет к разрушению дороги.

Инновационная технология, которую применили дорожники в этом сезоне, представляет собой санацию водопропускных труб с помощью светополимерного тканевого фотоотверждаемого рукава.

К тому же, это позволяет проводить работы без закрытия движения и ограничения скоростного режима и быстрее, чем традиционным методом.

«Способ основан на создании внутри трубы сплошной оболочки, состоящей из композитных материалов с полимерной матрицей. То есть герметичный рукав соединяет все звенья трубы в единую конструкцию», — объяснил директор подрядной организации Максим Перфильев.

Ранее дорожники обновили километр дороги в Алтайском крае по новой технологии укрепления грунта.

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