Участок трассы в Алтайском крае обновили экспериментальным методом

Специалисты Юго-Западного ДСУ использовали новую специальную технологию укрепления грунта. На участке высокий уровень грунтовых вод и основание дороги просаживается, асфальт разрушается.
Новый метод заключается в том, что после отсыпки основания стандартным способом грунт «обрабатывается» ресайклером с добавлением цемента и инновационной полимерной присадки «Стабилар». Потом все уплотняется для дальнейшей укладки асфальтобетона.
Материал основания дороги становится гидрофобным и в разы меньше набирает воду. Так трассы будут более долговечными.
«Тем не менее, любая инновация требует проверки, поэтому участок с применением „Стабилара“, — экспериментальный» — сказал начальник подрядной организации Игорь Левин.
Ранее дорожники оперативно обновили участок трассы Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан.