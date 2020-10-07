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Участок трассы в Алтайском крае обновили экспериментальным методом

Дорожники обновили километр дороги Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области по новой технологии, рассказали в минтрансе Алтайского края.

Дорожники обновили часть трассы новым методом.
Дорожники обновили часть трассы новым методом.
mintrans22.ru

Специалисты Юго-Западного ДСУ использовали новую специальную технологию укрепления грунта. На участке высокий уровень грунтовых вод и основание дороги просаживается, асфальт разрушается.

Новый метод заключается в том, что после отсыпки основания стандартным способом грунт «обрабатывается» ресайклером с добавлением цемента и инновационной полимерной присадки «Стабилар». Потом все уплотняется для дальнейшей укладки асфальтобетона.

Дорожники обновили часть трассы новым методом.
Дорожники обновили часть трассы новым методом.
mintrans22.ru

Материал основания дороги становится гидрофобным и в разы меньше набирает воду. Так трассы будут более долговечными.

«Тем не менее, любая инновация требует проверки, поэтому участок с применением „Стабилара“, — экспериментальный» — сказал начальник подрядной организации Игорь Левин.

Ранее дорожники оперативно обновили участок трассы Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан.

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