Алтайские дорожники временно снимут ограничения проезда на участках Чуйского тракта

Упрдор «Алтай» приняло решение приостановить ремонты на проезжей части, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск транспорта.
По трассам общего пользования в общей сложности более 500 транспортных средств, участников и организаторов ралли, передвигаются в соответствии с ПДД и действующими ограничениями скоростного режима.
Чтобы не создавать дополнительных сложностей дорожники в предстоящие выходные будут вести только те работы, которые не связаны с ограничениями проезда.
Так, в Алтайском крае 3 июля полностью прекратятся мероприятия по устройству слоев износа на участках км 201 — км 207 (возле Новоалтайска) и км 415 — км 422 (в Красногорском районе, за мостом через Ишу).
Еще на ряде объектов движение будет организовано в штатном режиме, но с ограничением скорости до 70 км/ч. Всего таких участков четыре:
- в Тальменском районе (км 143 — км 150),
- на границе Тальменского и Первомайского (км 173 — км 183),
- в Первомайском (км 212 — км 223),
- в Бийском (км 341 — км 344).
На объекте в Троицком районе, км 268 — км 271, скорость ограничена до 50 км/ч установлена на протяженности около полутора километров.
В Республике Алтай 4 июля приостановят работы в Майминском районе (км 445 — км 454), на спуске с Семинского перервала (км 585 — км 595), возле села Онгудай (км 631 — км 641) и за перевалом Чике-Таман (км 668 — км 684). На участках отменят реверсивный режим, движение пойдет по двум полосам.
О том, как Алтай стал частью «Шелкового пути», сколько это стоит и где можно на все посмотреть, читайте в разборе altapress.ru.