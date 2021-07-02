Алтайские дорожники временно снимут ограничения проезда на участках Чуйского тракта

2 июля в Омске стартовало международное ралли «Шелковый путь». Участников ждут и на Алтае: часть маршрута пройдет по Чуйскому тракту. На это время приостановят ремонтные работы федеральной трассы.

Упрдор «Алтай» приняло решение приостановить ремонты на проезжей части, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск транспорта.

По трассам общего пользования в общей сложности более 500 транспортных средств, участников и организаторов ралли, передвигаются в соответствии с ПДД и действующими ограничениями скоростного режима.

Чтобы не создавать дополнительных сложностей дорожники в предстоящие выходные будут вести только те работы, которые не связаны с ограничениями проезда.

Так, в Алтайском крае 3 июля полностью прекратятся мероприятия по устройству слоев износа на участках км 201 — км 207 (возле Новоалтайска) и км 415 — км 422 (в Красногорском районе, за мостом через Ишу).

Чуйский тракт на Алтае. Пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

Еще на ряде объектов движение будет организовано в штатном режиме, но с ограничением скорости до 70 км/ч. Всего таких участков четыре:

в Тальменском районе ( км 143 — км 150),

км 143 — км 150), на границе Тальменского и Первомайского ( км 173 — км 183),

км 173 — км 183), в Первомайском ( км 212 — км 223),

км 212 — км 223), в Бийском ( км 341 — км 344).

На объекте в Троицком районе, км 268 — км 271, скорость ограничена до 50 км/ч установлена на протяженности около полутора километров.

Ремонт дороги. Иван Кузьмин

В Республике Алтай 4 июля приостановят работы в Майминском районе (км 445 — км 454), на спуске с Семинского перервала (км 585 — км 595), возле села Онгудай (км 631 — км 641) и за перевалом Чике-Таман (км 668 — км 684). На участках отменят реверсивный режим, движение пойдет по двум полосам.

О том, как Алтай стал частью «Шелкового пути», сколько это стоит и где можно на все посмотреть, читайте в разборе altapress.ru.