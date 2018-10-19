Алтайские перевозчики отложили удар по BlaBlaCar своим приложением

Перевозчики планировали, что приложение BlaBlaBus заработает в июле 2018 года. Это одна из мер, которые предпринимает их сообщество для возвращения пассажиров, которые уходят к нелегальным перевозчикам. Отток клиентов легальных перевозчиков усилился, когда стал популярен сервис поиска попутчиков BlaBlaCar.
Реагируя на этот вызов, перевозчики заказали у барнаульского предпринимателя Евгения Устюгова приложение BlaBlaBus. Предполагается, что с его помощью пассажир сможет оставить водителю заявку с указанием мест, где ему удобнее сесть в автобус и высадиться. Также приложение даст возможность купить билет онлайн.
Как рассказал Николай Орлов, перевозчикам и разработчикам пока не удалось разрешить несколько проблем, которые помешают приложению эффективно работать. Первая — высадка и посадка пассажиров разрешена только на остановках, внесенных в паспорта маршрутов. Вторая — водитель должен получать уведомления о пассажирах таким образом, чтобы не отвлекаться от дороги.
Перевозчики не отказываются от идеи запустить приложение, но рассчитывают для начала решить эти проблемы, уточнил собеседник.
Почему число пассажиров в межмуниципальных автобусах в Алтайском крае за 10 лет сократилось на треть и чем еще перевозчики пытаются их вернуть, читайте в нашем материале.
Напомним также, что с 10 октября сервис поиска попутчиков BlaBlaCar стал платным для пассажиров: для поиска поездок дальше чем на 120 км нужно будет платить 149 рублей в день или 199 рублей в месяц. Для водителей и для тех, кто совершает короткие поездки, сервис останется бесплатным.