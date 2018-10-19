Алтайские перевозчики отложили удар по BlaBlaCar своим приложением

Анонсированное сообществом автоперевозчиков Алтайского края приложение BlaBlaBus, которое должно стать конкурентом популярного BlaBlaCar, пока не готово. Разработчики столкнулись с рядом проблем, рассказал altapress.ru президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.

Перевозчики планировали, что приложение BlaBlaBus заработает в июле 2018 года. Это одна из мер, которые предпринимает их сообщество для возвращения пассажиров, которые уходят к нелегальным перевозчикам. Отток клиентов легальных перевозчиков усилился, когда стал популярен сервис поиска попутчиков BlaBlaCar.

Реагируя на этот вызов, перевозчики заказали у барнаульского предпринимателя Евгения Устюгова приложение BlaBlaBus. Предполагается, что с его помощью пассажир сможет оставить водителю заявку с указанием мест, где ему удобнее сесть в автобус и высадиться. Также приложение даст возможность купить билет онлайн.

Как рассказал Николай Орлов, перевозчикам и разработчикам пока не удалось разрешить несколько проблем, которые помешают приложению эффективно работать. Первая — высадка и посадка пассажиров разрешена только на остановках, внесенных в паспорта маршрутов. Вторая — водитель должен получать уведомления о пассажирах таким образом, чтобы не отвлекаться от дороги.

Барнаульский автовокзал. Олег Богданов

Перевозчики не отказываются от идеи запустить приложение, но рассчитывают для начала решить эти проблемы, уточнил собеседник.

Почему число пассажиров в межмуниципальных автобусах в Алтайском крае за 10 лет сократилось на треть и чем еще перевозчики пытаются их вернуть, читайте в нашем материале.

Напомним также, что с 10 октября сервис поиска попутчиков BlaBlaCar стал платным для пассажиров: для поиска поездок дальше чем на 120 км нужно будет платить 149 рублей в день или 199 рублей в месяц. Для водителей и для тех, кто совершает короткие поездки, сервис останется бесплатным.