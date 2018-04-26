Как BlaBlaCar и нелегалы заставили алтайских перевозчиков работать над сервисом

Причины автобусного пике

За последние 10 лет спрос на межмуниципальные автобусы сократился на 28%. Начальник дорожно-транспортного управления края Дмитрий Коровин называет три основные причины падения.

Благодаря сайту госуслуг, развитию сети МФЦ и электронной коммерции жителям сел больше не нужно часто ездить в города.

Число личных автомобилей в регионе за это время выросло на 50%.

Большой спрос имеют "бомбилы" — таксисты-нелегалы, а также онлайн-сервисы BlaBlaCar, "Попутчик" и другие. "На федеральном уровне решение по их статусу не принято", — отметил Коровин.

"Бомбилы" уходят в тень и забирают четверть

Нелегальные перевозчики отбирают у легальных не менее 23% пассажиров, оценил президент некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Николай Орлов. Более того, "черный" сектор все расширяется: по информации Орлова, только за 2017 год семь официальных перевозчиков стали нелегалами.

К этому подталкивает экономическая логика: нелегалу не нужно платить за ГЛОНАСС, тахограф, страхование пассажиров, а также налоговой, медикам и механикам.

Чаще всего "бомбилы" работают на микроавтобусах. Часть ловят клиентов на входах в автовокзалы. Есть и те, кто для поиска пассажиров использует BlaBlaCar или "Попутчик", хотя эти сервисы предназначены только для частных лиц — чтобы водитель, отправляясь в дорогу, мог взять с собой попутчиков и вернуть таким образом часть затрат на топливо.

Клиентам чаще всего это даже удобнее — в машине можно доехать быстрее, комфортнее, чаще всего дешевле, и не до остановки или вокзала, а до нужного места (если договориться с водителем).

Цифры 115 предприятий работают на межмуниципальных маршрутах Алтайского края. Из них 10 — муниципальные. Они обслуживают 211 межмуниципальных маршрутов.

Безопасность — главный довод

По сути, у автобуса остается одно основное преимущество: безопасность. За тем, чтобы водитель не гнал и не крутил руль сутки без отдыха, следит система ГЛОНАСС, а при ДТП пострадавшие или их родственники могут получить компенсацию до 2 млн рублей.

С нелегала или водителя BlaBlaCar взыскать такие суммы будет непросто. А трагические случаи уже были. Наиболее громкий — ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск у Черепаново 11 января 2018 года, когда погибли шесть человек, еще трое сильно пострадали. Среди них, по данным altapress.ru, были клиенты сервиса.

Цифры 65% жителей края удовлетворены качеством автобусных перевозок, ценой — 40% (по данным регионального минстройтранса).

Бесполезные рейды

С нелегальными перевозчиками должна бороться специальная комиссия, которой руководит Гос­транснадзор. В нее входят сотрудники ГИБДД, минстройтранса, партнерства перевозчиков и представители других структур. Периодически они устраивают рейды с "контрольными закупками", но эффекта эта работа не приносит, говорит Николай Орлов.

"Неприятно говорить, но на каком-то этапе происходит утечка. Когда проверяющие приходят на тот же автовокзал, нелегалов там уже нет, — рассказывает эксперт. — Но даже когда кого-то ловят, выписывают штраф всего около 500 рублей. Законодательная база очень слабая, ее нужно усиливать, иначе ничего не изменится".

Некоторые региональные объединения перевозчиков пытаются лоббировать свои интересы на федеральном уровне. В частности, в Краснодаре они пожаловались в прокуратуру на BlaBlaCar. Дело дошло до суда, и там сервис признали виновным в незаконном предпринимательстве. Ответчик подал апелляцию, тяжба продолжается. Если BlaBlaCar ее проиграет, Роскомнадзор может ограничить доступ к сервису.

В Алтайском же крае перевозчики борются с конкурентом рыночными методами.

Цифры На 471 машину в Алтайском крае сократилось число автобусов с 2011 по 2016 год.

Встречайте: BlaBlaBus

Барнаульский предприниматель Евгений Устюгов и его команда из 20 программистов по заказу барнаульского автовокзала разрабатывает приложение BlaBlaBus. С его помощью пассажир сможет оставить водителю заявку с указанием мест, где ему удобнее сесть в автобус и высадиться. Правда, сделать это можно будет только на остановках.

Например, условному жителю Новоалтайска не придется ехать на барнаульский автовокзал — он может сесть в автобус на трассе у своего города. У водителя будет монитор с информацией о пассажирах, которых надо захватить по пути.

Также приложение даст возможность купить билет онлайн.

Сервис BlaBlaBus заработает в середине июля. "Это будет большой удар по BlaBlaCar", — говорят перевозчики, знакомые с проектом.

Цифры 1,570 млн пассажиров отправил и встретил барнаульский автовокзал в 2017 году. В 2008 году — 2,160 млн.

Скидки, бонусы, льготы

Владельцы автобусов понимают, что нового сервиса может оказаться недостаточно, чтобы удержать постоянно падающий поток пассажиров. Поэтому они решили делать ставку на маркетинговые акции.

Например, барнаульский автовокзал мотивирует перевозчиков летом запустить бонусную программу, как у авиакомпаний: за поездки пассажиры будут копить бонусы, а потом ими рассчитываться за билет. Так, каждая пятая-шестая поездка в Новосибирск может стать бесплатной.

Больший эффект может дать скидка тем, кто покупает билеты туда и обратно, считает Николай Орлов. Некоторые перевозчики, по его словам, намерены ввести такое условие.

Еще один пример работы над клиентским сервисом — решение автовокзала и перевозчиков сажать в автобусы детей до пяти лет с предоставлением места. Притом родители могут взять с собой сколько угодно малышей. А билеты детям от 5 до 12 лет продают со скидкой 50%.

Отдельные перевозчики вводят дополнительные льготы. Например, белокурихинские компании "Дебют" и "Спектр-Сервис" возят с 50%-ной скидкой студентов и инвалидов всех групп, а также их сопровождающих.

Факт В Калманке продают автостанцию всего за 100 руб­лей. Такое объявление появилось в начале апреля в одной из местных газет. Как рассказал altapress.ru собственник объекта, эта цена номинальная — реальную же он будет обсуждать непосредственно с покупателями. Также он признался, что его бизнес подкосили нелегалы.

Выдавят ли автобусы с рынка

Лидеры легального автобизнеса сегодня спорят о перспективах.

Владелец полутора десятков рейсовых автобусов и руководитель авто­вокзала в Белокурихе Юрий Князев хоть и оптимист, но будущее своего рынка видит нерадужным.

"Мы с коллегами спорим, на сколько хватит нашего бизнеса. Я говорю им: “Максимум на 10 лет”, — рассказывает Юрий Князев. — Рентабельность бизнеса падает, стоимость дизтоплива растет, обновлять автопарк не удается. Сейчас даже самый доступный вариант без кондиционера и других удобств — 35-местный ПАЗ “Аврора” — стоит под 5 млн руб­лей, а более-менее приличный импортный автобус — 8–9 млн".

Он говорит: новые игроки на рынок практически не заходят, действующие банкротятся и закрывают маршруты. В таких условиях рынок легальных перевозок естественным образом может закончить свое существование. Это не может не отра­зиться на пассажирах.

"Когда уходит легальный перевозчик, остальные взвинчивают цены. Мы же выступаем тарифным регулятором", — говорит Князев.

Его коллега, директор барнаульского автовокзала Алексей Богданов, смотрит на перспективы позитивнее. "Этот бизнес будет всегда. На Западе автобусные перевозки развиваются успешно. Тяжелые времена мы переживем", — говорит он.

Многие собеседники altapress.ru считают, что государство должно обратить внимание на этот сектор и помогать субсидиями. Хотя бы потому, что железная дорога (которая получает от края сотни миллионов дотаций) есть далеко не во всех муниципалитетах, а оставлять жителей региона без наиболее безопасных автомобильных перевозок нельзя.

Мнения экспертов

Дмитрий Коровин,

начальник дорожно-транспортного управления минстройтранса края:

— Мы раздали действующим перевозчикам свидетельства на 30 лет, гарантировав отсутствие конкурсов. Мы хотим, чтобы этот бизнес становился семейным и передавался от отца к сыну.

Николай Орлов,

президент некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая":

— На первом месте всегда должна быть безопасность. Ее пытаются гарантировать тахографами, но эффекта от этого будет немного. Куда большую роль играет уровень ответственности водителей. Она у многих из них, к сожалению, далека от того, к чему надо стремиться. То по телефону разговаривают, то семечки щелкают — смотреть противно. Я членов нашего партнерства настраиваю на то, что обеспечить безопасность мы можем только повышая степень ответственности водителя. А для этого нужно платить достойную зарплату.

Юрий Князев,

директор компании "Дебют" и автовокзала в Белокурихе:

— Любые изменения в экономике сказываются на нас пагубно. Когда у людей меньше денег, они меньше ездят. Когда больше — пересаживаются на личный транспорт.

Игорь Панарин,

зампред комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС:

— Мы возмущены нелегальными перевозками. Я критикую знакомых и родственников, когда узнаю, что они пользуются BlaBlaCar, "Поехали" и другими сервисами. Потому что неизвестно, с кем ты едешь. И в итоге мы получаем резонансные аварии, как у Черепаново. Когда я слышу, что мы лидируем по числу нарушений и резонансных ДТП с участием автобусов, меня это просто возмущает! Перевозчики сами провоцируют ужесточение законодательства и потом вынуждены извлекать деньги из бизнеса на тахографы, регистраторы и другие системы контроля. Тем не менее я считаю, что, несмотря на сокращение пассажиропотока, этот бизнес будет развиваться и дальше. На это указывает опыт других стран: несмотря на то что там автомобилизация больше, автобусные перевозки не вымерли. Но останутся лишь те, кто наиболее ответственно и качественно будет предоставлять услуги.

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