Алтайские полицейские прикинутся пассажирами, чтобы проверить общественный транспорт

В Алтайском крае впервые полицейские будут скрыто проверять общественный транспорт и качество работы водителей. Об этом заявил начальник краевого ГУ МВД Андрей Подолян.

Он отметил, что дал поручение о проведение негласных проверок начальнику ГИБДД Алтайского края. Суть проверок в том, что полицейский в гражданской форме садится в автобус в качестве обычного пассажира и смотрит, есть ли нарушения. Так можно быстрее выявить, например, разговаривает ли водитель по телефону во время движения.

Андрей Подолян подчеркнул, что форма негласных проверок одна из самых эффективных. Ранее в регионе их проводили периодически. Теперь это будет делаться постоянно.

Altapress.ru писал, что в Алтайском крае люди стали чаще страдать из-за ошибок водителей общественного транспорта. Так в 2018 году 233 человека получили травмы при ДТП в автобусах (+35%), 19 в трамваях (+46%) и еще 13 (+116%!) — в троллейбусах. Это только инциденты, в которых виновниками аварий признали водителей общественного транспорта.