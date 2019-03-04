Почему с безопасностью на дорогах Алтая не все так гладко, как рассказали в ГИБДД

В феврале руководитель ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев доложил , что в целом аварийность в регионе снизилась. И по краю, и по Барнаулу показатели улучшаются. Это правда. Но статистика в то же время говорит и о нескольких важных и тревожных проблемах, которые начальник ГИБДД не озвучил.

В конце февраля федеральный сайт ГИБДД опубликовала полную статистику за 2018 год. Altapress.ru изучил данные по Алтайскому краю и сделал несколько выводов.

Безопаснее стали в основном трассы. В небольших городах и на сельских территориях — заметный рост аварийности

Например, в райцентрах число аварий с пострадавшими за год выросло на 37%. В них погибли 15 человек (+275%!), еще 54 получили ранения (на 55% больше, чем годом ранее).

В остальных деревнях статистика также неутешительная: 244 ДТП с пострадавшими за год (+26%):

погибших — 28 ( +100%); пострадавших — 318 ( +50%).

В городах с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек (Бийск и Рубцовск) также выросли показатели аварийности:

ДТП с пострадавшими — 159 ( +15%); погибших — 13 ( +44%); раненых — 179 ( +16%).

В то же время статистика говорит о том, что трассы в Алтайском крае становятся безопаснее. При том как региональные, так и федеральные. По всем показателям — сокращение на 15−45%.

Автомобили в Барнауле. Пробка. Анна Зайкова

В Барнауле аварийность снизилась, но ненамного:

ДТП с пострадавшими — 1570 ( -4%); погибших — 48 ( -2%); раненых — 1926 ( -2%).

В итоге получается, что в целом по Алтайскому краю число таких аварий снизилось на 6% (до 2,9 тыс.), количество раненых в них также сократилось на 6% (до 3,7 тыс.), а смертей на дорогах стало аж на 21% меньше (237 погибших за год).

Жертвами ДТП начали чаще становиться велосипедисты

В 2018 году на дорогах Алтайского края погибли 10 велосипедистов. Это на 42% больше, чем годом ранее. Еще 86 человек получили травмы (+5%).

Интересно, что в крупных городах виновниками подобных ДТП чаще всего признают именно велосипедистов. Еще, как выяснил altapress.ru осенью 2018 года, в 90% случаев такие происшествия с велосипедистами случаются в светлое время.

Люди стали чаще страдать из-за ошибок водителей общественного транспорта

В 2018 году 233 человека получили травмы при ДТП в автобусах (+35%), 19 в трамваях (+46%) и еще 13 (+116%!) — в троллейбусах. Это только инциденты, в которых виновниками аварий признали водителей общественного транспорта.

Женщина в общественном транспорте. Михаил Хаустов

В то же время радует, что в электротранспорте никто не погиб. В авариях с участием автобусов есть одна жертва, но это на 80% меньше, чем в 2017 году.

Статистику портят водители мопедов

Они в 2018 году спровоцировали 40 аварий (+14%), в которых погибло 4 человека (+300%) и еще 46 получили повреждения (+25%).

Пешеходы стали аккуратнее , а вот водители — напротив

В 70% ДТП с пешеходами виновными оказываются автомобилисты. И в 2018 году они ухудшили свою статистику: устроили 769 таких аварий — на 13% больше, чем годом ранее. Из-за них погибли 33 человека (-13%) и еще 780 пострадали (+16%).

В то же время сами пешеходы стали реже провоцировать аварии. По их вине случилось 334 инцидента (-20%), в которых погибло 54 человека (-4%) и пострадало 290 (-20%). Интересно, что пьяными были только 13 пешеходов-виновников (-45%), и никто из них не погиб.

Зима. Пешеходный переход. Троллейбус. Анна Зайкова , altapress.ru.

Также статистика фиксирует рост ДТП с детьми-пешеходами до 16 лет.

На нерегулируемых переходах людей сбиваются в 4 раза чаще, чем на «зебрах» со светофорами.

Еще наблюдения из статистики ГИБДД

Дороги стали лучше содержать

За год произошло 868 ДТП, на месте которых зафиксированы нарушения требований к состоянию автомобильных дорог или железнодорожных переездов. Это на треть меньше, чем годом ранее. Число пострадавших в них тоже значительно сократилось — на 31% (до 1068 человек).

Новички стали лучше водить , а профи — хуже

В 2018 году в Алтайском крае случилось 133 аварии по виде водителей со стажем до 2 лет. Это на 15% меньше, чем в 2017-м.

Автомобилисты, которые получили права больше 15 лет назад, напротив, стали совершать больше ДТП. А именно 1221 инцидент за год — на 6% больше чем в предыдущий год.