Борец за права пассажиров рассказал, как спасти транспорт в Барнауле

В Барнауле можно и нужно проводить реформу транспортной отрасли. Также вполне реально убрать нелегальных перевозчиков с рынка Алтайского края. Об этом altapress.ru рассказал руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов — человек, к мнению которого прислушиваются в федеральных минтрансе и транснадзоре.

Краткое содержание

— Вы ознакомились с транспортом в краевой столице. Система деградирует, и пассажиры это видят. Кажется , назрела серьезная реформа в этой сфере. Есть ли в России пример такой реформы , на который наш город мог бы ориентироваться?

— Я бы не сказал, что в Барнауле все совсем уж плохо. Надо поездить по России, чтобы понять: бывают ситуации гораздо хуже.

Тем более у вас есть точки роста: рядом миллионник Новосибирск и популярные места отдыха, такие как Белокуриха. Это создает возможности для того, чтобы к вам приходили новые транспортные компании, и надо обеспечивать условия для их работы.

Из конкретных примеров — это, конечно, Москва. Она постоянно ищет новые решения на основе мирового опыта. И Барнаулу надо расти в этом же ключе, хотя я понимаю ограниченность бюджета.

Это значит, что прежде чем развивать транспорт, надо расставить приоритеты: либо мы делаем город удобным для общественного транспорта, либо для личных автомобилей. Мировой опыт подсказывает: не надо создавать преференции для частных автомобилистов. Их следует делать для автобусов, троллейбусов и трамваев.

Такой подход подразумевает выделенные полосы для общественного транспорта и платные парковки в центре города с фиксированной ценой.

Какой получилась стратегия развития пассажирского транспорта в Барнауле? Михаил Хаустов

— Не все жители это поддержат , мягко говоря.

Такой острый момент неизбежен. Есть те, кто никогда не сможет ездить в автобусах, поэтому нужно аккуратно и с пониманием относиться к этому вопросу, обсуждать решения с жителями. В Москве тоже много недовольных тем, что парковка в центре стоит 380 рублей в час. Но это приводит к тому, что туда меньше едут на личных машинах, освобождая дороги для общественного транспорта.

Также добавлю, что в Барнауле надо развивать рельсовый транспорт, что не так затратно по сравнению с другими видами транспорта. Мюнхен и Гамбург стали благодаря этому гораздо мобильнее.

— Чтобы ввести те же платные парковки , нужна политическая воля. У нас , кажется , ее не хватает: тему обсуждают с 2015 года , но мэрия так и не решается этим заниматься.

— Я бы сказал так: одна из проблем развития транспорта в России — отсутствие у чиновников компетенций и понимания, зачем транспорт нужен. А это базовая вещь, которая влияет на развитие экономики.

На дорогах Барнаула. Михаил Хаустов

Кроме того, не хватает единого центра управления транспортной системой. Электрички, городской транспорт, пригородный, межмуниципальный — все разрозненно. В Москве же все виды транспорта объединили в одну систему. То же самое — в Мюнхене. Там есть транспортная дирекция, которая разрабатывает маршрутную сеть, собирает деньги, перераспределяет ее между участниками рынка. Такая модель более эффективна.

Что касается платных парковок, то тут самое главное — ввести эффективную систему контроля за нарушителями. В Санкт-Петербурге, например, этого не сделали. Там мало контролеров и эвакуаторов. Поэтому все паркуются в три ряда, общественный транспорт не может доехать, есть проблема с очисткой от снега. Тут очевиден приоритет личных автомобилей.

Нужно ли бороться с нелегалами и как

— Ваша организация разработала федеральный проект , призванный помочь бороться с нелегальными перевозками. В чем его суть?

— В ноябре 2018 года на транспортной неделе, ключевом отраслевом форуме в России, мы презентовали идею проекта «Карта нелегальных перевозчиков». Условно говоря, это будут сайт и мобильное приложение, через которые любой желающий может добавить информацию об автобусах-нелегалах, места их дислокации, время отправления и другие данные.

Для чего это нужно? Контрольно-надзорные органы часто не принимают должных мер против представителей теневого сектора, потому что у них нет времени на их поиск. Мы за них делаем половину работы.

Барнаул зимой. Транспорт. Анна Зайкова

Сайт пока в разработке, через пару месяцев мы его планируем запустить. Портал будет сделан в духе проектов «Карта убитых дорог» и «Карта свалок» Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они уже доказали свою эффективность, так что не нужно изобретать велосипед.

— Думаете , люди станут этим заниматься?

— Общество должно именно реагировать на подобное явление. Согласно недавно опубликованной на сайте ГИБДД информации, серые перевозчики — главная проблема, которая беспокоит людей в сфере транспорта. Они не проходят техосмотр и медосвидетельствование, нередко выходят в рейс уставшими или даже в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

На вокзалах их сейчас почти не встретишь (если брать Москву): они ищут пассажиров c помощью сервисов типа BlaBlaCar, а также аналогичных ресурсов. Нам известны 236 таких сайтов, и мы выступаем за их блокировку, потому что они позволяют бронировать перевозку у перевозчика, не обеспечивающего безопасные условия проезда и подвергая риску жизнь наших граждан.

Илья Зотов. Анна Зайкова.

— А надо ли ли вообще бороться с нелегалами? Раз люди обращаются к ним , осознавая все риски — значит , их услуги востребованы.

— Согласен: при борьбе с нелегалами мы должны понимать, почему они появляются. Это — нехватка легального транспорта, высокая стоимость проезда в нем и неудобное расписание рейсов. Отсюда много обращений, например, из Кемеровской области, с посылом «не закрывайте нелегалов, нам тогда будет не на чем ездить между городами». Это важный сигнал власти: нужно сохранить мобильность пассажиров.

Но следует понимать, что нелегалы не платят налоги и несут меньше издержек, чем легальные транспортные компании, и получают таким образом несправедливое конкурентное преимущество.

— Разве реально убрать их с рынка?

— Нужно работать с нелегалами в конструктивном ключе и мотивировать их легализоваться. Так недавно поступили в Башкирии с подачи их губернатора. За 1,5 месяца Уфу избавили от серых перевозчиков. Там более 100 автобусов перешли в легальный бизнес и ездят по тем же маршрутам, при этом соблюдают все правила и платят налоги (по сообщениям местных СМИ, в Башкирии этой зимой против нелегалов стали массово проводить рейды и даже арестовывать автобусы. — прим.ред.).

Кроме того, у серых перевозчиков появится мотив переходить на легальное положение, если правительство примет госпрограмму стимулирования обновления парка подвижной техники. Помощью можно будет воспользоваться только работая «вбелую».

Кстати, разработать такую программу председателя правительства РФ Дмитрия Медведева попросила депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова. Как я знаю, ее обращение вызвано в том числе ситуацией в Барнауле, где работа транспорта воспринимается весьма критично.

Автобус 37-го маршрута в Барнауле fotobus.msk.ru

Как обновить городской автобусный парк

— Какой должна быть эта программа , на ваш взгляд?

— Она должна предусматривать субсидии на покупку нового подвижного состава у российских производителей, а также льготный лизинг. Если ставка по нему будет 5% годовых вместо 20−25%, которые сейчас есть в коммерческом лизинге, перевозчикам это будет интересно и позволит планово обновлять подвижной состав.

Государству это выгоднее, чем ждать полной остановки отрасли, о чем мы предупреждаем на разных уровнях. Особенно беспокоит ситуация с сельским транспортом — там ездят автобусы, которым по 30−40 лет. Они изношены максимально, и никто не может дать гарантии, что в определенный момент люди останутся без возможности выехать из своего населенного пункта.

— Этой поддержки будет достаточно?

— Перевозчики и сами должны искать возможности для роста, оптимизировать свою работу. Например, максимально переходить с наличной платы на безналичную, устанавливать современные системы оплаты.

«Рейд по газелям» отразился на пассажирах. Михаил Хаустов

Дело в том, что сейчас часть денег оседает в карманах водителей. Транспортные компании считают, что у них проехало 50 человек, а по факту — несколько сотен, потому что есть подсадка людей без билета.

В ряде регионов водители так дополнительно «зарабатывают» до 5−6 тыс. рублей в день. Если эти деньги аккумулировать в течение года по всем автобусам у перевозчика, их можно было бы направить на закупку новой техники.

Есть много примеров, когда транспортные предприятия, в том числе муниципальные, которые раньше приносили убытки, с новыми эффективными управленцами выходили на новый уровень. Например, в Коврове Владимирской области транспортное предприятие в прошлом году из безубыточного стало прибыльным и покупает по 4−5 новых троллейбусов в год. Через 3 года они имеют возможность полностью обновить подвижной состав.

Автобус № 57. Андрей Рябицев в fotobus.msk.ru

Специальный вопрос

— Ваша организация четвертый год борется за интересы пассажиров. Назовите три инициативы объединения , которые должны улучшить положение пассажиров в России.

— 1. Нужно предоставить право бесплатного проезда в пригородных поездах детям с 5 до 7 лет. Потому что до 5 лет он бесплатен, с 7 предоставляется скидка 50%, а между этими возрастными категориями никаких льгот не предусмотрено и родителям приходится покупать ребенку билет за полную стоимость.

2. Мы добиваемся того, чтобы ввели ответственность для авиакомпаний за овербукинг (практика, когда компания продает больше билетов чем мест в самолете, в надежде, что кто-то из пассажиров не придет — прим.ред.), если от такой практики страдают пассажиры. Сейчас если вам отказали в полете из-за овербукинга, компенсацию вы сможете получить только через суд, потратив немало сил и времени.

Нужно вести установить выплаты, чтобы компании не использовали овербукинг, а пассажир получал достойную компенсацию не месяцы спустя, а день в день. Она должна составлять от 8 до 22 тыс. рублей, конечная сумма выплат будет определяться дальностью полета и классом обслуживания. Это плюсом тому, что компания все равно вас перевезет, причем с повышением класса обслуживания, предоставлением питания, а если необходимо и проживания. В настоящий момент эта инициатива находится на проработке в минтрансе РФ.

3. Нужно расширить практику невозвратных билетов на поезда. Пока их продают только в купе и СВ и общие вагоны. Плюс планируем вывести плацкарты из регулируемого сегмента в нерегулируемый. Это создаст возможность динамично образовывать цены на основании баланса спроса и предложения. Таким образом средняя стоимость билета в плацкарт должна сократиться примерно на 15%.

Илья Зотов. Анна Зайкова.

О чем еще рассказал собеседник

О ЧП в аэропорту Барнаула — У сломавшегося трапа, с которого упали люди, по предварительной информации, были неоригинальные комплектующие. Аналоги выходят из строя гораздо быстрее, чем детали, рекомендованные заводом изготовителем. Поэтому осенью проверка не выявила проблем, а полгода спустя произошла роковая поломка. Кроме того, трап отправляли на ремонт в предприятие, которые вызывает у нас массу вопросов. Из-за дешевых комплектующих случилась и трагедия в Санкт-Петербурге, где при таком же падении погибла 1,5-годовалая девочка. Потенциально трапы опасны по всей стране, даже в Москве. Системного контроля за данным вопросом нет. Поэтому мы просим контролирующие органы обратить внимание на проблемы трапов и предписывать менять такие комплектующие на оригинальные детали, если будет выявлена угроза их выхода из строя. О такси — Пассажиры такси — самые незащищенные. Дело в том, что обязательное страхование ответственности перевозчика распространяется на все виды транспорта, кроме такси. Да, крупные агрегаторы запустили добровольные программы страхования и тоже выплачивают до 2 млн рублей, как и в общественном транспорте. Но эти деньги они взыскивают с водителя или компании, которая перевозила человека. И если агрегатор не может получить эти деньги, выплата пострадавшему может затянуться. Поэтому важно, чтобы в закон об обязательном страховании добавили такси. Соответствующие поправки уже приняли в первом чтении. О системе «Платон» — Я за то, чтобы распространить действие этой системы не только на федеральные, но и на региональные дороги. Проблема в том, что сейчас дальнобойщики ищут объезды платных для них дорог, и убивают местные трассы, а это дополнительная нагрузка на региональные бюджеты. Идея высказывается давно, но пока такое решение не принято. Возможно, этому мешает лобби грузоперевозчиков. Хотя все крупные компании нормально работают с «Платоном». Негатив к системе оказался не оправдан, потому что это мировая практика. Кстати, российский оператор системы «Платон» выиграл конкурс у десятка конкурентов из Европы и будет создавать такую же инфраструктуру в Индии. Так что это один из самых успешных российских транспортных проектов.

Илья Зотов. Анна Зайкова.

Кто такой Илья Зотов

Илья Сергеевич Зотов родился 25 апреля 1991 во Владимирской области. В 2014—2016 годах был членом Совета областной Общественной палаты. Сейчас входит в состав общественного совета при федеральной службе по надзору в сфере транспорта и в рабочую группы по вопросам авиации при минтрансе РФ. Руководит Общероссийским объединением пассажиров. 19 февраля подписал в Барнауле соглашение о сотрудничестве с алтайским отделением партии «Единая Россия».