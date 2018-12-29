Алтайский край вошел в список регионов, где активнее всех жалуются на убитые дороги

Жители Алтайского края отметили 720 объектов на интерактивной «Карте убитых дорог» Общероссийского народного фронта (ОНФ). По активности пользователей регион вошел в топ-15 субъектов в стране, сообщили в региональном исполкоме движения.

Также Алтайский край занял 12 строчку рейтинга по количеству отремонтированных дорог (131 дорога) и 4 строчку рейтинга регионов по количеству дорог, добавленных в планы ремонта на 2019 год (49 дорог).

При этом житель Алтайского края Вадим Киселев вошел в пятерку самых активных пользователей интерактивной «Карты убитых дорог» в стране.

Сервис запустили в феврале 2017 года. Здесь можно отметить участок дороги, загрузить фотографию и описать проблему. На сайте предусмотрена система голосования. Проблемные участки, которые набирают больше всего откликов, ОНФ рекомендует чиновникам ремонтировать в первую очередь. Общественники говорят, что механизм заработал: в 2017 году в Алтайском крае отремонтировали 8 из 10 самых «убитых» дорог. В 2018 году по рекомендации пользователей карты в план ремонта добавили улицы Цеховую и Ядринцева в Барнауле.