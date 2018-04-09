Власти решили полностью отремонтировать еще две убитые дороги в Барнауле

На переулке Ядринцева и улице Цеховой в Барнауле полностью заменят асфальт. Оба объекта включили в план работ на 2018 год по программе "Безопасные и качественные дороги" (БКД). Об этом altapress.ru рассказал Дмитрий Коровин, замминистра строительства транспорта и ЖКХ Алтайского края.
Горожане весной 2018 года стали жаловаться на текущее состояние обоих участков на "Карте убитых дорог" Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Из комментариев на "Карте убитых дорог":
— Переулок Ядринцева в 2016 году подремонтировали. И вроде ямочный ремонт проводился в теплое время, и асфальт укладывали не в лужи, но как только начал сходить снег, вместе с ним и асфальт. Ям стало больше. Позор администрации города за бездарно потраченные средства!
— Асфальтовое покрытие на ул. Цеховая постепенно разрушилось. На протяжении всей улицы множественные ямы. Транспортная нагрузка на дорожное полотно высокая, так как по ней поток машин въезжает в город. Дорога требует капитального ремонта.
На полную замену полотна на Ядринцева и Цеховой потратят 18 млн рублей. Это деньги, которые удалось сэкономить, оптимизировав проектно-сметную документацию на остальные объекты, включенные в БКД.
Напомним, в 2018 году по БКД в Барнауле помимо Ядринцева и Цеховой отремонтируют 42 участков более чем за 820 млн рублей. Это максимальный объем в истории города. С ним может сравниться только кампания 2017 года, когда отремонтировали 33 участка. До этого такого масштабного обновления дорог Барнаул еще не видел.
Большинство участков отмечены на карте:
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