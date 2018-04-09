Власти решили полностью отремонтировать еще две убитые дороги в Барнауле

Состояние переулка Ядринцева. Апрель 2018 года. Фото : dorogi-onf.ru. Состояние улицы Цеховой. Март 2018 года. Фото : dorogi-onf.ru. Состояние улицы Цеховой. Март 2018 года. Фото : dorogi-onf.ru. Состояние улицы Цеховой. Март 2018 года. Фото : dorogi-onf.ru. Состояние переулка Ядринцева. Апрель 2018 года. Фото : dorogi-onf.ru. Состояние переулка Ядринцева. Апрель 2018 года. Фото : dorogi-onf.ru. Состояние переулка Ядринцева. Апрель 2018 года. Фото : dorogi-onf.ru.

Горожане весной 2018 года стали жаловаться на текущее состояние обоих участков на "Карте убитых дорог" Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Из комментариев на "Карте убитых дорог":

— Переулок Ядринцева в 2016 году подремонтировали. И вроде ямочный ремонт проводился в теплое время, и асфальт укладывали не в лужи, но как только начал сходить снег, вместе с ним и асфальт. Ям стало больше. Позор администрации города за бездарно потраченные средства!

— Асфальтовое покрытие на ул. Цеховая постепенно разрушилось. На протяжении всей улицы множественные ямы. Транспортная нагрузка на дорожное полотно высокая, так как по ней поток машин въезжает в город. Дорога требует капитального ремонта.

На полную замену полотна на Ядринцева и Цеховой потратят 18 млн рублей. Это деньги, которые удалось сэкономить, оптимизировав проектно-сметную документацию на остальные объекты, включенные в БКД.

Напомним, в 2018 году по БКД в Барнауле помимо Ядринцева и Цеховой отремонтируют 42 участков более чем за 820 млн рублей. Это максимальный объем в истории города. С ним может сравниться только кампания 2017 года, когда отремонтировали 33 участка. До этого такого масштабного обновления дорог Барнаул еще не видел.

Большинство участков отмечены на карте:

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