Начальник алтайской ГИБДД заявил, что на дорогах края снизилась аварийность

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев сообщил, что на дорогах региона продолжает снижаться число ДТП. По его словам, аварийность в регионе снижается несколько лет подряд — 2018 год не стал исключением.

В 2018 году на дорогах региона произошло 2 901 ДТП с пострадавшими, а в 2017 году — 3 107. В прошлом году в авариях пострадали 3 716 человек, а в позапрошлом — 3 949. Кроме того, снизилось число погибших в ДТП на территории Алтайского края: в 2017 году их было 297, а в 2018 — 237.

Показатели аварийности уменьшились и в Барнауле. По данным ведомства, за 12 месяцев 2018 года в краевой столице произошло 1 323 аварии с пострадавшими, а годом ранее — 1 404.

По итогам 2018 года доля наездов на пешеходов из числа всех аварий составила 37%. Каждое второе ДТП с участием пешеходов произошло на переходах.

По словам Владислава Перцева, с водителями и пешеходами проводят работу. Одно из предложений ГИБДД заключалось в сокращении числа нерегулируемых переходов. Также их нужно привести в соответствие требованиям ГОСТа. В населенных пунктах он предусматривает обустройство пешеходных переходов не ближе 200−300 метров друг от друга.

Владислав Перцев,

начальник УГИБДД ГУ МВД России:

Также есть рекомендация совмещать искусственную дорожную неровность и пешеходный переход. Эти вопросы рассматривают на совместных совещаниях с владельцами автодорог, будут приняты меры для сокращения количества наездов на пешеходов.

Кроме того, в ГИБДД отметили, что снизилось количество аварий с пьяными водителями и автомобилистами, отказавшимся проходить медицинское освидетельствование. В 2018 таких ДТП было 297, годом ранее — 360.