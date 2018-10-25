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В Алтайском крае стали чаще насмерть сбивать велосипедистов

За 9 месяцев 2018 года на дорогах Алтайского края лишились жизни 8 велосипедистов. Это на треть больше, чем за январь-сентябрь 2017-го. В октябре число жертв увеличилось. Количество раненых тоже растет и с начала года уже приближается к 80. Altapress.ru изучил статистику, чтобы понять, почему происходят аварии с участием велосипедистов.

Барнаульский велосипедист.
Барнаульский велосипедист.
Анна Зайкова

О чем говорит статистика

Как показал анализ данных ГИБДД, в крупных городах виновниками подобных ДТП чаще всего признают именно велосипедистов. Например, в Барнауле они спровоцировали 10 из 16 ДТП с их участием. В Бийске — 6 из 10. В Рубцовске у водителей автомобилей и велосипедов «ничья» — на счету каждого лагеря по 6 спровоцированных столкновений.

Более 90% наездов на велосипедистов происходит днем. Чаще всего они случаются на перекрестках. Как правило, из-за того, что участники дорожного движения нарушают очередность проезда. Этим грешат и те, и другие.

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Жизнь

В Барнауле второе по распространенности место ДТП — пешеходный переход. Велосипедисты не спешиваются и пересекают дорогу перед машинами, и те зачастую не успевают их заметить и затормозить. Другой опасный маневр велосипедистов, который приводит к авариям — разворот на проезжей части.

Вне перекрестков автомобилисты по своей вине сбивают велосипедистов из-за несоблюдения бокового интервала, выезда на встречную и нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части.

Более 80% наездов на велосипедистов в городах заканчиваются тем, чем пострадавший получает медпомощь и лечится амбулаторно. Стационар требуется в редких случаях.

Смертельные ДТП чаще всего происходят на трассах. Последний пример — утром 16 октября на дороге «Бийск — Белокуриха» в Алтайском районе Daewoo Nexia насмерть сбил 43-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Велосипедисты в Барнауле.
Велосипедисты в Барнауле.
Михаил Хаустов

Похожий инцидент произошел ранее на той же трассе, но в Смоленском районе. В час ночи 10 июня водитель с 40-летним стажем на Toyota Land Cruiser насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Позже его нашли. Виновным в инциденте признали велосипедиста, потому что он ехал без светоотражающих элементов. Об этом свидетельствуют данные ГИБДД.

Как должны ездить велосипедисты

Согласно ПДД, велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд как можно правее. Допускается движение по обочинам, если это не создает помех пешеходам.

Велосипедистам запрещено:

  • Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
  • Движение по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам;
  • Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в попутном направлении;
  • Буксировать другие велосипеды;
  • Пересекать проезжую часть по «зебре» не спешившись.

В остальном они должны выполнять все те же правила, что и водители других транспортных средств.

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