Алтайские полицейские спасли замерзающих "снежных десантников" и старушку

Алтайские полицейские помогли замерзавшей на дороге пенсионерке. Фото : 22.мвд.рф. Алтайские полицейские помогли замерзавшим на дороге студентам. Фото : 22.мвд.рф. Алтайские полицейские помогли замерзавшим на дороге студентам. Фото : 22.мвд.рф. Алтайские полицейские помогли замерзавшим на дороге студентам. Фото : 22.мвд.рф. Алтайские полицейские помогли замерзавшим на дороге студентам. Фото : 22.мвд.рф.

Утром в воскресенье, при температуре в -38° в Красногорском районе сотрудники ДПС наткнулись на 86-летнюю старушку, которая шла из Березовки в соседнее село Быстрянка. Устав от ходьбы, пенсионерка присела на металлическое ограждение и к тому моменту, когда ее обнаружили полицейские, уже сильно замерзла и не могла идти.

Патрульные посадили пожилую женщину в машину, где она согрелась, и довезли до места.

В тот же день в Целинном районе автобус с барнаульскими студентами из "Снежного десанта" заглох на трассе в 10 км от райцентра. В машине перемерзло топливо, водитель тщетно пытался завести автобус. Когда в кабине стало чрезвычайно холодно, командир "десантников" позвонил в краевой штаб. Оттуда информация пришла в полицию и на место был отправлен наряд ДПС.

От администрации района подоспел транспорт для эвакуации ребят и водителя автобуса. Студентов отвезли в райцентр, где им организовали горячее питание. А вскоре ребят забрали автобусы из Тогульского и Ельцовского районов, куда "десантники" ехали с концертными программами.

А ночью в 35 километрах от села Кулунда на трассе экипаж дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД обнаружили два заглохших микроавтобуса. В автомобилях мерзли жители Монголии и Казахстана, среди которых оказались 12 студентов и трое детей. Все они ехали в гости в Монголию.

Водители с трех часов ночи пытались самостоятельно отогреть микроавтобусы, но это им не удавалось. Полицейские срочно доставили в ближайший пункт обогрева, а транспортные средства отогрели и отбуксировали в населенный пункт в теплый гараж.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.