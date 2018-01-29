Алтайские полицейские спасли замерзающих "снежных десантников" и старушку

В морозное воскресенье 28 января сотрудники ДПС, дежурившие на дорогах Алтайского края, помогали замерзавшим людям. Среди спасенных оказались 86-летняя пенсионерка, студенты из "Снежного десанта", а также иностранцам из Казахстана и Монголии.
Утром в воскресенье, при температуре в -38° в Красногорском районе сотрудники ДПС наткнулись на 86-летнюю старушку, которая шла из Березовки в соседнее село Быстрянка. Устав от ходьбы, пенсионерка присела на металлическое ограждение и к тому моменту, когда ее обнаружили полицейские, уже сильно замерзла и не могла идти.
Патрульные посадили пожилую женщину в машину, где она согрелась, и довезли до места.
В тот же день в Целинном районе автобус с барнаульскими студентами из "Снежного десанта" заглох на трассе в 10 км от райцентра. В машине перемерзло топливо, водитель тщетно пытался завести автобус. Когда в кабине стало чрезвычайно холодно, командир "десантников" позвонил в краевой штаб. Оттуда информация пришла в полицию и на место был отправлен наряд ДПС.
От администрации района подоспел транспорт для эвакуации ребят и водителя автобуса. Студентов отвезли в райцентр, где им организовали горячее питание. А вскоре ребят забрали автобусы из Тогульского и Ельцовского районов, куда "десантники" ехали с концертными программами.
А ночью в 35 километрах от села Кулунда на трассе экипаж дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД обнаружили два заглохших микроавтобуса. В автомобилях мерзли жители Монголии и Казахстана, среди которых оказались 12 студентов и трое детей. Все они ехали в гости в Монголию.
Водители с трех часов ночи пытались самостоятельно отогреть микроавтобусы, но это им не удавалось. Полицейские срочно доставили в ближайший пункт обогрева, а транспортные средства отогрели и отбуксировали в населенный пункт в теплый гараж.
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