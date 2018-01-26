С потеплением на Алтае начнется рост заболеваемости ОРВИ. Как уберечь себя и близких?

4 Какие лекарства можно пить?

Врачи советуют принимать препараты, которые пьют при заболевании. Если вы принимаете их для профилактики, нужно просто уменьшить дозу. Перед применением внимательно прочтите инструкцию, в ней должно быть написано, что лекарство можно использовать как профилактическое. И посоветуйтесь с врачом как правильно принимать препараты и узнайте нет ли у вас противопоказаний.