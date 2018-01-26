С потеплением на Алтае начнется рост заболеваемости ОРВИ. Как уберечь себя и близких?

Зимой начинается традиционный период простуды и гриппа. Сейчас в Алтайском крае стоят аномальные холода, и количество заболевших несколько снизилось, говорит главный инфекционист региона Валерий Шевченко. Но как только на улице потеплеет (синоптики обещают, что это произойдет после 28 января), врачи ждут подъема уровня заболеваемости. Рассказываем, как вести себя чтобы не подхватить простуду и не слечь с температурой.
Одевайтесь по погоде. Избегайте людей с симптомами простуды — кашлем, насморком и т.д. Проветривайте помещения, увлажняйте воздух и делайте влажную уборку.
Используйте медицинскую маску. Но по правилам носить одну маску надо не более двух часов. После работы дома тщательно мойте руки, лицо, носовые ходы. В этом случае, если все же вы подхватили вирус и он осел на слизистых носа, вы не дадите ему попасть внутрь организма.
Включайте в свой рацион богатые витаминами продукты, особенно выращенные на территории Алтайского края.
Врачи советуют принимать препараты, которые пьют при заболевании. Если вы принимаете их для профилактики, нужно просто уменьшить дозу. Перед применением внимательно прочтите инструкцию, в ней должно быть написано, что лекарство можно использовать как профилактическое. И посоветуйтесь с врачом как правильно принимать препараты и узнайте нет ли у вас противопоказаний.
Но если вы все-таки заболели, почитайте советы специалиста, как правильно лечить ОРВИ и грипп.
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